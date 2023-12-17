Премьер-министр Израиля заявил, что не готов пойти на прекращение огня в Газе, несмотря на растущий международный нажим.

Ранее с призывом к немедленному перемирию выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в настоящее время находится в Израиле.

Министры иностранных дел Великобритании и Германии также заявили, что хотели бы добиться "устойчивого прекращения огня" в конфликте между Израилем и Газой.

Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что израильтяне поддерживают продолжение наземного наступления в Газе. По его словам, он получил письмо от семьи солдата, погибшего в ходе боевых действий, в котором говорится: "У вас есть мандат на борьбу, у вас нет мандата на то, чтобы остановиться на полдороги".

В своей совместной статье, вышедшей в воскресенье в газетах в Германии и Британии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок заявили, что Израиль "должен сделать больше, чтобы в достаточной степени различать террористов и гражданских лиц".

При этом главы британского и германского внешнеполитических ведомств оговорились, что поддерживают прекращение огня только в том случае, если оно будет устойчивым в долгосрочной перспективе (в отличие от их французской коллеги, которая заявила о необходимости прекратить огонь немедленно), их совместное выступление знаменует изменение тональности в западных столицах по отношению к войне Израиля против ХАМАС.

Во вторник Великобритания и Германия воздержались при голосовании по резолюции ООН, поддержанной 153 странами и требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе.

Вашингтон, выступающий главным союзником Израиля, также выразил беспокойство по поводу, как там считают, неспособности администрации Нетаньяху минимизировать число жертв среди гражданских лиц.

В ответ Нетаньяху заявил: "Военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для победы. Без военного давления… у нас ничего нет".

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