На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии извергается вулкан. Об этом метеорологическое управление страны сообщило вечером в понедельник, 18 декабря. Потоки лавы выходят на поверхность примерно в четырех километрах к северо-востоку от города Гриндавик, указали в ведомстве.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023

Извержение началось в 22.17 по местному времени (00.17 19 декабря по Риге), ему предшествовала серия землетрясений, добавили метеорологи. На момент публикации они не уточнили, о каком именно вулкане идет речь. На полуострове расположены вулканы Рейкьянес и Фаградальсфьядль. Вертолет береговой охраны в ближайшее время вылетит в район с целью выяснить точное место извержения и его силу.

Управление по гражданской защите призвало жителей Гриндавика покинуть город. Поток лавы может направиться к этому населенному пункту, заявил представитель метеорологического управления в эфире радиостанции Ras 2. Массовая эвакуация города состоялась еще в первой половине ноября, однако, по данным местных СМИ, в Гриндавике к моменту извержения находились люди.

Четвертое извержение за три года

Нынешнее извержение на полуострове Рейкьянес стало четвертым за три года. Прежние произошли в марте 2021 года, в августе 2022-го и в июле 2023 года вдали от инфраструктуры или населенных пунктов.

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