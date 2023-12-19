Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по обеспечению безопасности судов в Красном море, которые в последние недели подверглись "безрассудным нападениям йеменских хуситов". Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте американского военного ведомства.

По словам Остина, действия хуситов "угрожают свободной торговле, ставят под угрозу невинных моряков и нарушают международное право". "Страны, которые стремятся поддержать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы решить проблему, которую создает этот негосударственный субъект, запускающий баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по торговым судам из многих стран, законно проходящим транзитом через международные воды", — добавил глава Пентагона.

Вместе с США в операции "Страж процветания" примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Из пресс-релиза следует, что военные из этих стран совместно займутся "решением проблем безопасности" в южной части Красного моря и Аденского залива.

В заявлении Остина нет подробностей о ходе анонсированной операции и других деталей.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре йеменские хуситы присоединились к палестинской группировке и начали запускать ракеты по Израилю, а также по судам, которые по их мнению связаны с этой страной. Позднее базирующаяся в Йемене группировка "Ансар Алла" пригрозила, что будет нападать на все суда, идущие в Израиль. Всего атакам подверглись не менее 10 кораблей.

На этом фоне крупнейшие судоходные компании приостановили проход своих судов через Суэцкий канал, а нефтегазовая компания BP начала доставлять нефть в обход Красного моря.

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