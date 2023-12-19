Вечером в понедельник в Белграде прошла акция протеста требованием отменить итоги состоявшихся в воскресенье парламентских и местных выборов, на которых победила коалиция во главе с президентом страны Александром Вучичем. Об этом сообщают государственный телеканал RTS и балканская служба "Радио Свобода".

Акцию провела оппозиционная коалиция "Сербия против насилия", представители которой заявили о фальсификациях в ходе выборов и отказались признать итоги голосования. В частности, они утверждают, что в Белграде более 40 тысяч человек проголосовали за коалицию во главе с Вучичем на городских выборах, хотя не живут в сербской столице, из-за чего эти бюллетени должны быть признаны недействительными.

Участники демонстрации прошли от здания городского собрания Белграда до здания Республиканской избирательной комиссии, которое они забросали яйцами, помидорами и туалетной бумагой. Один человек задержан. По данным "Радио Свобода", акция продолжалась около четырех часов. Государственный телеканал RTS оценивает число ее участников в 1600 человек, независимые СМИ пишут о "тысячах" протестующих.

Лидеры коалиции "Сербия против насилия" — Мирослав Алексич из Народной партии и Мариника Тепич из Партии свободы и справедливости — объявили голодовку. Они пообещали держать ее до аннулирования результатов выборов.

По предварительным данным, на внеочередных парламентских выборах коалиция во главе с правящей правопопулистской Прогрессивной партией Сербии набрала 46,72% голосов, а крупнейший оппозиционный блок "Сербия против насилия" — 23,56%. Таким образом, партия Вучича получит 127 мест в парламенте из 250.

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что Прогрессивная партия Сербии имела "несправедливое преимущество" на выборах из-за предвзятости СМИ по отношению к оппозиции и нарушений во время голосовании. Одновременно ОБСЕ отметила, что представители оппозиции неоднократно обвиняли правящую партию в массовом подвозе своих избирателей автобусами на участки.

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