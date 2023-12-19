Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте. Он также поздравил Украину с получением статуса страны-кандидата в члены Европейского союза и началом переговоров о вступлении.
Первый вопрос на пресс-конференции Зеленского — о мобилизации в украинскую армию.
Президент заявил, что военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.
"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление", — сказал Зеленский.
По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость.
"Мы не можем потерять самых смелых людей, их моральное состояние", — подчеркнул он.
Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).