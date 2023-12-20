Служба безопасности Украины объявила в розыск крупного российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает Русская служба BBC.

В карте розыска Фридман назван "лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования". Там также указан "день исчезновения" Фридмана — 10 октября.

9 октября стало известно, что Фридман находится в России (большую часть времени с начала полномасштабной войны он провел в Великобритании, где продолжает оспаривать введенные против него санкции), но близкие к нему источники тогда говорили, что он планирует обосноваться в Израиле, когда там закончится война с ХАМАС.

Случаи экстрадиции из Украины в Израиль известны. В обратном направлении — из Израиля в Украину — по израильскому законодательству экстрадиция граждан страны невозможна, кроме как по обвинениям в преступлениях, совершенных до получения гражданства. Фридман имеет гражданство как России, так и Израиля, об этом, в частности, упоминалось в решении лондонского Высокого суда от 26 октября 2023 года.

Фридман контролировал в Украине банк, который до марта 2022 года назывался Альфа-Банком (в России группа, подконтрольная бизнесмену и его партнерам, владеет банком с таким же названием). После начала российского вторжения украинский Альфа-Банк был переименован в Sense Bank, но украинское правительство в этом году решило его национализировать.

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