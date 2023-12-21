Новое проевропейское правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении руководителей государственных СМИ: председателей и членов советов директоров государственного телевидения, радио и информационного агентства. В заявлении Министерства культуры Польши говорится о необходимости восстановить беспристрастность средств массовой информации.

Во время правления партии "Право и справедливость" (PiS) при премьер-министре Матеуше Моравецком в адрес государственных СМИ регулярно звучали обвинения в предвзятом освещении событий, передаче правительственной пропаганды и словесных нападках на оппозицию.

Руководство партии подвергалось критике со стороны оппозиции и некоммерческих организаций за попытки подавить независимые СМИ и ограничить свободу слова.

Около ста депутатов от PiS бойкотировали парламентское голосование и вместо этого отправились в варшавскую штаб-квартиру польского телеканала TVP, где начали сидячую акцию протеста.

Лидер партии Ярослав Качиньский провел на акции протеста всю ночь и покинул здание телекомпании около шести утра по местному времени. Качиньский заявил, что депутаты будут продолжать протест посменно.

Бывший министр культуры в правительстве PiS Петр Глинский заявил, что перестановки в руководстве государственных медийных компаний были незаконными. "Это явно атака на свободные СМИ, это нарушение закона", — сказал Глинский агентству AFP.

Международная организация по наблюдению за СМИ "Репортеры без границ" в 2020 году заявляла, что "предвзятый дискурс и язык ненависти по-прежнему главенствуют в государственных СМИ [Польши], превратившихся в рупоры правительственной пропаганды".

В декабре правая партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше после того, как ее представители в течение восьми лет возглавляли правительство страны.

СМИ в Польше: 57-е место в мире в индексе свободы прессы

Государственные СМИ — важный инструмент распространения информации в Польше. Около трети всех жителей страны полагаются на государственных вещателей в получении новостей за неимением доступа к частным каналам.

Согласно закону, государственные СМИ Польши не должны служить политическим интересам какой-либо одной партии. На практике они, как правило, более расположены к находящемуся у власти правительству.

За время правления партии "Право и справедливость" Польша опустилась с 18-го на 57-е место во Всемирном индексе свободы прессы.

В июне этого года главные редакторы более чем 40 независимых польских изданий подписали открытое письмо, в котором заявляли, что будут противостоять попыткам "Права и справедливости" влиять на их редакционную политику. Поводом для этого выступления редакторов стали две попытки представителей правящей партии надавить на независимые издания.

Тогда польские журналисты и независимые от властей эксперты говорили, что правопопулистская партия "Право и справедливость" за те восемь лет, что она правит в Польше, превратила всю государственную прессу в рупор своей пропаганды и продолжает давить на независимые издания.

В 2021 году десятки польских газет, интернет-СМИ, радиостанций и телеканалов протестовали против намерений правительства ввести новый налог на рекламу, который, как считали его противники, приведет к банкротству некоторых СМИ.

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