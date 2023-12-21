В ночь на 21 декабря армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 34 из 35 запущенных дронов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как сообщили украинские военные, атаки проходили в несколько волн с 20:00 среды по 3:00 четверга. Беспилотники, по данным ВСУ, были запущены из аннексированного Крыма, Краснодарского края и Курской области.

Из 35 дронов украинские военные сбили 34. Системы ПВО работали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Как пишет "Украинская правда", "попаданий защитники не допустили". Обломки сбитого беспилотника повредили складское помещение в Николаевской области, начавшийся пожар был быстро потушен. В Полтавской области вечером обломки упали на жилой дом, рассказал глава региона Филипп Пронин. О жертвах и пострадавших среди мирного населения не сообщается.

Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что в Киевской области беспилотники попали в здание склада — оно частично разрушено, возникший пожар ликвидирован. В результате попадания уничтожены два легковых автомобиля и внедорожник.

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