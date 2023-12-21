Школьники из аннексированной РФ Луганской области Украины, ехавшие из детского лагеря в поезде Тюмень-Адлер, массово заболели гриппом. 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла.

Группа детей из 125 человек возвращались из лагеря "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. Сообщается, что несколько школьников накануне пожаловались на плохое самочувствие — температуру и симптомы ОРВИ.

Одной из девочек в поезде стало плохо, ей пытались оказать медицинскую помощь, но по прибытии поезда в Пензенскую область вечером 20 декабря, приехавшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть ребенка.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. Для установления точной причины смерти будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.

В ночь на 21 декабря поезд прибыл в Балашов Саратовской области, там детей сняли с поезда. После медицинского осмотра все школьники были госпитализированы в Саратовскую инфекционную больницу. У 46 из них была высокая температура, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Они все 124 находятся в больнице. Нормальное состояние, совершенно адекватное. Это контрольное мероприятие, где врачи наблюдают за детьми, которые имели определенный контакт с заболеваемостью. Часть из них ОРВИ болеют", — сообщил на брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

По его словам, около 60 детей имеют признаки ОРВИ, при этом температуры выше 38 градусов ни у кого из заболевших нет. "Дети разделены на две группы — болеющие и не болеющие", — добавил министр.

В четверг утром Роспотребнадзор сообщил, что у детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп А.

"Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь", — написал губернатор области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram