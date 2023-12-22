Вернувшуюся из Польши в Беларусь девушку приговорили к 10 годам колонии; мужчину осудили на пять лет за финансовую поддержку "полка Калиновского"; силовики задержали швей с бело-красно-белыми ленточками прямо на работе. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Десять лет для вернувшейся активистки

19 декабря суд в Гродно приговорил вернувшуюся из Польши Александру Каско к 10 годам колонии, сообщает правозащитный центр "Вясна". Ее судили по восьми статьям Уголовного кодекса, включая создание экстремистского формирования и незаконные действия в отношении персональных данных.

Каско вернулась в Беларусь в феврале этого года. Ее задержали почти сразу и дали 10 суток за "распространение экстремистских материалов", пишут правозащитники. На свободу Александра так и не вышла — на нее завели уголовное дело.

Согласно версии обвинения, находясь в Беларуси и за ее пределами, Александра Каско "оказывала содействие экстремистским формированиям: распространяла информацию относительно планирования, организации, подготовки и совершения посягательств на основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь".

Кроме этого, ее обвинили в том, что она размещала "публикации оскорбительного и клеветнического характера в отношении Александра Лукашенко".

Еще до начала суда КГБ внес Александру Каско в "список террористов" и "список экстремистов".

Белорусские СМИ сообщают со ссылкой на ГУБОП, что в начале 2022 года сотрудник Гродненского отделения "с помощью методов социальной инженерии" вошел в доверие к администратору "сети запрещенных ресурсов" Александре Каско, которая в итоге раскрыла ему свою личность.

Напомним, что ранее белорусские власти призывали граждан, покинувших страну после событий 2020 года, вернуться домой и покаяться, обещая более мягкие приговоры или отмену уголовного преследования полностью. Однако многих приехавших белорусов по итогу почти сразу задерживали и открывали против них уголовные дела.

Пять лет за финансовую поддержку "полка Калиновского"

Минский областной суд приговорил к пяти годам колонии усиленного режима 31-летнего Чеслава Кононовича за оказание помощи "полку Калиновского" (белорусское добровольческое формирование, воюющее на стороне Украины), пишет "Вясна".

Кононовича обвинили по статье о "финансировании деятельности для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании".

Согласно версии обвинения, Чеслав Кононович совершил "в пользу экстремистского формирования 10 банковских переводов на общую сумму свыше 1 200 рублей (около 360 долларов США)".

Bloomberg обнаружил скрытую проблему со вторым энергоблоком на Островецкой АЭС в Беларуси

На этой неделе издание Bloomberg со ссылкой на внутренние документы российской компании "Росатом" писало, что в феврале прошлого года на Белорусской АЭС обнаружилась проблема со вторым энергоблоком (введен в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года).

По информации издания, в первый контур второго энергоблока просачивалась ионообменная смола. Это могло привести к тому, что критические элементы станции перестали бы работать.

Белорусская АЭС — первая атомная электростанция на территории страны, она находится недалеко от города Островец Гродненской области и всего в 40 километрах от столицы Литвы. Основной партнер строительства — российская компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания госкорпорации "Росатом").

Эксперт Международного экологического объединения Bellona Дмитрий Горчаков рассказал "Еврорадио", что эта смола "может налипнуть на топливо, ухудшить теплообмен — то есть вода будет хуже обтекать топливо. Тогда оно может перегреться и частично разрушиться".

Горчаков добавил, что это, скорее всего, не могло привести к серьезной аварии, однако могло потребовать сложных работ по ремонту энергоблока.

"Если бы все случилось на энергоблоке, который работает на полную мощность, это могло бы привести к его немедленной остановке".

В феврале этого года МИД Литвы выразил протест в связи с подготовкой к запуску второго блока Белорусской АЭС, назвав его "неисправным".

В Литве предупредили, что введение его в эксплуатацию представляет опасность для всего региона.

Силовики задержали швей за бело-красные ленточки

Белорусские силовики задержали швей с текстильного предприятия "Элемы" за бело-красные ленточки, пишет телеграм-канал "Беларусь головного мозга" (признан экстремистским).

Их обвиняют в украшении "незарегистрированной символикой" рабочего места.

По данным этого канала, в приближенном к "ГУБОПиК" паблике появилось "покаянное" видео с двумя женщинами с предприятия.

По сообщениям канала "Беларусь головного мозга", на швей могли донести их коллеги по цеху.

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