Глава Совбеза Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина в войне с Украиной дает последнему все больше влияния. Путин не прислушался к его словам, так как ЧВК "Вагнер" добилась успехов на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американской разведке.

В октябре 2022 года Пригожин позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов. Патрушев счел, что Пригожин перестал уважать власть Кремля, утверждают в WSJ. В июне 2023 года, когда глава ЧВК начал мятеж, Патрушев "взял управление на себя".

Он просил симпатизирующих Пригожину офицеров убедить главу ЧВК прекратить мятеж. Также Патрушев обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой стать посредником в конфликте, но тот отказался.

После мятежа Патрушев приступил к разработке убийства. Путин знал об этих планах, но не стал возражать. 23 августа под крыло самолета Пригожина заложили бомбу.

Через полчаса после взлета бомба взорвалась. Все пассажиры самолета погибли.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram