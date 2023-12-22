Фото: AP/Scanpix/LETA

Глава Совбеза Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина в войне с Украиной дает последнему все больше влияния. Путин не прислушался к его словам, так как ЧВК "Вагнер" добилась успехов на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американской разведке.

В октябре 2022 года Пригожин позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов. Патрушев счел, что Пригожин перестал уважать власть Кремля, утверждают в WSJ. В июне 2023 года, когда глава ЧВК начал мятеж, Патрушев "взял управление на себя".

Он просил симпатизирующих Пригожину офицеров убедить главу ЧВК прекратить мятеж. Также Патрушев обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой стать посредником в конфликте, но тот отказался.

После мятежа Патрушев приступил к разработке убийства. Путин знал об этих планах, но не стал возражать. 23 августа под крыло самолета Пригожина заложили бомбу.

Через полчаса после взлета бомба взорвалась. Все пассажиры самолета погибли.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь