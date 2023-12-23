Эстония готова выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста. Страна предложила заключить соответствующее соглашение. Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает Korrespondent.net со ссылкой на ERR.

Чиновник допустил, что Эстония может помочь Украине и выдать находящихся в стране мужчин-украинцев.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем, мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", - сказал министр.

Украина не подавала официального запроса, но, как отмечают в Эстонии, МВД обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся здесь беженцах.

Кроме того, Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

В настоящее время в Эстонии экстрадиция иностранца возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призвать в армию. Позже Министерство обороны Украины уточнило заявление Умерова — министр призвал украинцев за границей присоединяться к ВСУ, но не имел в виду юридическое давление.

Уже сообщалось, что в Германии не будут принуждать украинских беженцев к военной службе в ВСУ, депортируя их в Украину.

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