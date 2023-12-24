По данным американских военных, в субботу танкер с химикатами Chem Pluto был атакован в Индийском океане беспилотником, запущенным из Ирана.

На борту танкера возник пожар, который вскоре был потушен. Пострадавших нет.

Иран не никак прокомментировал произошедшее. Повстанцы-хуситы в Йемене, которых поддерживает Иран, с недавних пор стали обстреливать ракетами и дронами суда в Красном море и других морях, омывающих их страну, заявляя, что действуют из солидарности с ХАМАС.

Но этот инцидент, по данным морской охранной компании Ambrey, — первый в своем роде, поскольку произошел далеко от предыдущих.

Та же компания также сообщила, что судно направлялось из Саудовской Аравии в Индию и было связано с Израилем. Хуситы утверждают, что наносят удары по судам, связанным с Израилем, из-за конфликта в секторе Газа.

США заявили, что был Chem Pluto был атакован «беспилотником одностороннего действия, выпущенным из Ирана». Считается, что это первый случай, когда США публично обвинили Иран в непосредственном нападении на корабль.

В заявлении Пентагона сказано, что Chem Pluto - судно под либерийским флагом с японскими владельцами и нидерландским управлением. Удар по нему был нанесен в 10:00 по местному времени (06:00 по Гринвичу) 23 декабря и вызвал структурные повреждения.

По данным организации United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), организующей обмен информацией между британским Военно-морским флотом и коммерческими судами в регионе, инцидент имел место в 200 морских милях (370 км) к юго-западу от города Веравал в индийском штате Гуджарат.

Охранная фирма Ambrey отмечает, что эта точка лежит в пределах того, что считается «зоной повышенной угрозы» со стороны иранских дронов.

Военно-морские силы Индии направили на место происшествия самолет и корабли.

Проверить подробности инцидента по независимым источникам Би-би-си не может.

Ранее США обвиняли Иран в том, что он «активно вовлечен» в планирование операций против коммерческих судов в Красном море – Тегеран отверг это обвинение.

Представители Корпуса стражей исламской революции предупредили, что могут добиться перекрытия и других водных путей, помимо Красного моря, если «Америка и ее союзники продолжат совершать преступления» в секторе Газа.

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