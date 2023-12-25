Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет еще более активно наступать на позиции палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Глава правительства Израиля сообщил об этом членам своей партии "Ликуд", рассказывая о недавней встрече с военными в секторе Газа.

"Все они просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца, — сказал премьер-министр Израиля. — Поэтому мы не будем останавливаться, мы будем продолжать воевать. Мы усилим нашу борьбу в ближайшие дни, и это будет долгая война, ее конец не близок".

Несколько дней назад Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Израиль, что израильская армия должна снизить интенсивность своих ударов по Газе, чтобы их жертвами не становилось так много мирных жителей. С аналогичными призывами выступили министры иностранных дел Франции и Германии.

После 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в секторе были убиты около 20,6 тыс. человек. Эти цифры в понедельник назвало подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы; по его сведениям, большинство погибших — женщины и дети.

В результате атаки ХАМАС на Израиль были убиты около 1,2 тыс. израильтян, подавляющее большинство из них — мирные жители. Около 240 человек были взяты в заложники и отправлены в Газу; по данным Израиля, 132 человека все еще остаются в плену ХАМАС.

Нетаньяху обещает уничтожить группировку ХАМАС и вернуть заложников в Израиль. В воскресенье он заявил в израильском парламенте, что часть пленников ХАМАС была освобождена, поскольку группировка была вынуждена пойти на уступки под давлением армии Израиля.

"Мы не достигнем успеха в освобождении всех заложников без военного давления", — заявил при этом Нетаньяху.

Удар по Аль-Магази

Некоторые заложники вернулись в Израиль во время недельного перемирия в ноябре, согласованного при посредничестве Катара. Тогда около 100 пленников ХАМАС, в основном женщин и детей, обменяли на палестинских заключенных, которые находились в израильских тюрьмах.

По данным израильских и арабских СМИ, власти Египта разработали план, согласно которому Израиль и ХАМАС могут заключить новое перемирие. Как пишут несколько изданий, план предполагает поэтапное освобождение всех заложников-израильтян в обмен на палестинских заключенных, и это должно произойти в течение полутора месяцев. После этого Израиль должен приостановить свое наступление в Газе.

Однако пока Израиль и ХАМАС отказывались последовать призывам правительств различных государств пойти на прекращение огня.

В понедельник подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. В результате, по заявлению ведомства, было разрушено жилое здание и погибли по меньшей мере 70 человек.

Международный комитет Красного Креста также сообщил, что интенсивные израильские воздушные удары привели к закрытию главных дорог между Аль-Магази и двумя другими лагерями беженцев: Аль-Буреджи и Аль-Нусейрат, что "препятствует работе машин скорой помощи и групп спасателей".

Израильские военные заявили Би-би-си, что изучают поступившую информацию об ударе.

"Несмотря на все сложности, которые создают террористы ХАМАС, действуя в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ остается приверженным международному праву, в том числе предпринимая реалистические шаги для минимизации вреда мирным жителям", — также сказано в заявлении израильских военных.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram