Воздушные силы ВСУ ночью нанесли авиаудар по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии в аннексированном Крыму. Минобороны России утром сообщило, что БДК получил повреждения, не уточнив, насколько они серьезные. Из заявлений украинских военных, что корабль мог быть уничтожен.

Что заявили в Украине

Ночью в морском порту Феодосии произошли мощные взрывы и начался сильный пожар. Очевидцы публиковали фото и видео с разных ракурсов.

В 3:15 глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке в районе Феодосии". "Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал он в своем телеграм-канале, не упомянув БДК "Новочеркасск".

В 3:47 в командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук опубликовал заявление, из которого можно было понять, что "Новочеркасск" уничтожен. "А флота [в России] становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва" — следует большой десантный корабль „Новочеркасск". Спасибо пилотам️ Воздушных сил и всем причастным за филигранную работу!" — написал он в телеграме, посоветовав российским военным покинуть Крым.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ, вышедшей около 7:00, уточнялось, что примерно в 02:30 тактическая авиация атаковала "Новочеркасск" крылатыми ракетами. Прямым текстом о том, что корабль уничтожен, авторы сводки не заявили, использовав вместо этого выражение "результат на лицо".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения об ударе по большому десантному кораблю Черноморского флота России без каких-либо подробностей: "Черноморского флота России в Крыму не будет. Потому что Крым — это Украина".



Фото: TATARIGAMI_UA

Версия России

Минобороны России утром подтвердило и удар по БДК "Новочеркасск", и то, что корабль был атакован авиацией.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль „Новочеркасск", — говорится в сообщении.

Насколько серьезные повреждения получил корабль, российское военное ведомство не уточнило.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", — утверждает Минобороны России. Украинские военные не сообщали о потере своих самолетов.

Ни Украина, ни Россия не уточняли, какими именно ракетами был нанесен удар по кораблю Черноморского флота в порту Феодосии. Ранее украинская авиация уже наносила удары по целям в Крыму британскими крылатыми ракетами Storm Shadow и их аналогами.



Фото: Telegram

Несколько видео взрыва в порту Феодосии, снятых с разных ракурсов, быстро разлетелись по интернету

Аксенов заявил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, еще двое ранены.

"Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых", — написал глава аннексированного Крыма в телеграме.

Он утверждает, что транспортная инфраструктура в городе работает в штатном режиме, а ограничений по пассажирским перевозкам нет. Хотя телеграм-канал правительства Крыма сообщал, что движение транспорта остановлено на двух улицах Феодосии в районе морского порта. Кроме того, во вторник все поезда будут отправляться не с железнодорожного вокзала Феодосии, который расположен около порта, а со станции Айвазовская примерно в четырех километрах от него.

БДК "Новочеркасск"

24 марта 2022 года этот корабль уже попадал под удар в другом порту — в оккупированном Бердянске. Власти аннексированного Крыма тогда сообщали о похоронах трех матросов из экипажа "Новочеркасска".

Согласно открытым данным, "Новочеркасск" — большой десантный корабль проекта 775 (775/II), который находится на вооружении Черноморского флота России.

Он предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски войск и грузов, в том числе различных видов бронетехники, включая танки.

Корабль был построен в 1987 году на верфи в польском Гданьске. В том же году вступил в строй Черноморского флота ВМФ СССР.

Большие десантные корабли проекта 775 по кодификации НАТО проходят как Ropucha (по-польски — "жаба").

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram