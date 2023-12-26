Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным отрапортовал о переходе города Марьинка, прилегающего к Донецку, под полный контроль российских войск. Украина официально заявляет, что это не так.

Как передали российские государственные агентства, Шойгу сказал, что российские войска, заняв Марьинку, "довольно существенно отодвинули работу артиллерии [ВСУ] от Донецка […], и это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов"/

Марьинка, расположенная совсем рядом с Донецком, на юго-запад от него, стала украинским укрепрайоном и зоной боевых действий еще в 2014 году, когда Россия и ее клиенты в Украине развязали войну на Донбассе.

Украинские военные официально отвергают утверждения противника, что тот вытеснил их из Марьинки.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки", — сказал в эфире телемарафона украинских каналов пресс-атташе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно", — добавил Штупун.

Блогеры подтверждают выход на границу города

Украинские военные блоги свидетельствуют скорее в пользу Шойгу, чем Штупуна. На картах, которые публикуют некоторые из них, российские части в последнее время продвинулись вдоль северного берега пруда и бывшей улицы Ивана Франко на северо-западной окраине Марьинки и вышли к ее административной границе и одновременно границе с селом Георгиевка.

"Ночью противник пытался передовыми отрядами зайти в Георгиевку, но был остановлен огнем еще на этапе выдвижения", — написали в понедельник авторы телеграм-канала 46-й десантной бригады украинской армии.

В любом случае, споры о полном или не полном взятии Марьинки — это споры о контроле над сотней-другой метров сплошных руин.

О военном значении Марьинки

Илья Абишев, Би-би-си

С одной стороны, захват российскими войсками Марьинки — небольшое приобретение. Городок к западу от Донецка, до 2014 года насчитывавший около 10 тысяч жителей, ныне разрушен практически до основания. Еще летом украинские бойцы рассказывали, что обороняться там тяжело, потому что не осталось ни одного нормального укрытия.

С другой стороны, в случае с Марьинкой армии Шойгу достались не только руины, но и поле для маневра. Прежде всего, она получает возможность атаковать со стороны Марьинки другой опорный пункт ВСУ — расположенную к югу Новомихайловку, а в случае успеха развернуть наступление по флангам на украинский плацдарм в районе Угледара.

Поскольку бои за Новомихайловку уже начались, можно считать, что российское командование приступило к реализации этого замысла.

Для ВСУ угледарский плацдарм имеет большое оперативное значение, и очевидно, что сдавать даже подступы к нему они не намерены.

Другим вероятным направлением продвижения российских войск может стать трасса Н15, ведущая на запад к городу Курахово.

Однако командование ВСУ заявляет, что утверждения о полном взятии Марьинки некорректны, украинские военные по-прежнему находятся в ее административных границах, сообщалось и о строительстве новых укреплений к западу от города. А это значит, что на быстрый прорыв на этом направлении рассчитывать трудно.

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