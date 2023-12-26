Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, когда там находился эвакуационный поезд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 26 декабря. Об этом сообщает "Медуза".

"Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских", — заявил Зеленский.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на вокзале около 140 мирных граждан ждали отправления эвакуационного поезда, когда российские войска начали массированный обстрел Херсона. Полицейские вывели людей в безопасные места.

В результате атаки во время эвакуации погиб лейтенант полиции. Ранены четыре человека, в том числе двое полицейских, сообщил Клименко.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показаны последствия обстрела вокзала. На записи, предположительно, показан убитый полицейский.

В компании "Укрзализныця" сообщили, что в результате обстрела Херсона повреждены вокзал и подвижной состав, "известно о нескольких раненых работниках". В компании отметили, что пассажиры находятся в укрытии.

Начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в течение дня российские войска несколько раз обстреливали город из разных видов оружия. По словам Мрочко, по состоянию на 20:32 по местному времени из-за обстрелов Херсона ранения получили три человека, один из них в тяжелом состоянии.

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