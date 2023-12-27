В ночь на 27 декабря российские войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед-136/131". В общей сложности военные РФ запустили 46 дронов, 32 из которых были уничтожены средствами украинской ПВО.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака велась несколько часов по двум направлениям — из Балаклавы в аннексированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

"Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий", — говорится в заявлении украинских военных.

Противовоздушная оборона ночью работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Командование Сил обороны Украины сообщает, что в Херсоне в результате атаки дронов повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля.

В Одессе, по данным украинских военных, обломки сбитых дронов упали на незаселенную новостройку и дачные дома. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.

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