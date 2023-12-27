Вольфганг Шойбле влиял на политику Германии почти полвека. 26 декабря бывший лидер ХДС и экс-председатель бундестага скончался. Немецкую политическую сцену оставила одна из самых авторитетных фигур.

26 декабря умер Вольфганг Шойбле. О кончине на 82-м году жизни известного немецкого политика немецкие информационные агентства сообщили в среду, 27 декабря.

Политическую сцену Германии покинула целая институция. Ушел человек, обладавший страстью к политике, протестантским чувством долга и умением добиваться своего. Человек, который никогда не позволял поражениям и ударам судьбы выбить его из колеи.

Родившийся в 1942 году Вольфганг Шойбле был чем-то вроде человеческого воплощения политической истории Федеративной Республики — сначала Западной Германии, а затем воссоединившейся страны. Шойбле, представлявший консервативную партию Христианско-демократический союз (ХДС), более полувека — с 1972 года — являлся депутатом бундестага. Это национальный рекорд: за примерно 150-летнюю историю парламентаризма в Германии никому прежде такого не удавалось.

Жизнь без политики была для Шойбле немыслима. "Я страстно люблю работу парламентария", — признавался он снова и снова. В одном из интервью на вопрос, каково это — оказывать влияние на формирование политики в бундестаге на протяжении примерно полувека, Шойбле ответил — вероятно, с озорной улыбкой, сверкающими глазами и типичной для него интеллектуальной иронией: "Вот видите, сколько удовольствия доставляет политика".

Вольфганг Шойбле: "Жизнь — это надежда"

Два события наложили отпечаток на политическую и личную жизнь Шойбле: покушение на него в 1990 году, из-за которого ему пришлось с тех пор передвигаться в инвалидной коляске. А через десять лет после этого — вынужденный отказ от поста председателя ХДС и вместе с этим — и от перспективы однажды стать федеральным канцлером.

Сын политика из Фрайбурга, представлявшего ХДС на местном уровне, Шойбле изучал экономику и получил докторскую степень в юриспруденции. В 1984 году Гельмут Коль (Helmut Kohl), в тот момент только что избранный канцлером, вызвал его в тогдашнюю правительственную штаб-квартиру в Бонне. Шойбле стал главой ведомства федерального канцлера и, таким образом, своеобразным организатором действий властей. Никто больше не мог пройти мимо него в большой немецкой политике. В 1989 году Шойбле становится во главе министерства внутренних дел ФРГ, и благоприятно сложившиеся обстоятельства выталкивают его в эпицентр политической жизни: после падения Берлинской стены он играет важную роль в переговорах по заключению Договора об объединении между Федеративной Республикой Германия и ГДР.

Но 12 октября 1990 года психически больной человек стреляет в Шойбле во время предвыборного митинга и тяжело ранит политика. С тех пор он находится в инвалидном кресле, парализованный от третьего позвонка и ниже. Сдаваться? Не вариант для Шойбле! Однажды он вспоминал, что не стал долго раздумывать по этому поводу, сказав себе: "Я не могу ничего изменить, но пока я жив, я живу". Через шесть недель после нападения министр дает свою первую пресс-конференцию, сидя в инвалидном кресле.

В центре скандала с "черной кассой" ХДС

В 1998 году Вольфганг Шойбле избирается председателем ХДС. Канцлер Гельмут Коль неоднократно подчеркивает, что хотел бы, чтобы Шойбле сменил его на посту главы немецкого правительства.

Однако вышло иначе. В конце 1999 года выясняется, что во времена канцлерства Коля имели место незаконные пожертвования в партийную кассу ХДС и тайные банковские счета. Несколько недель спустя Вольфганг Шойбле признается, что получил от торговца оружием 100 000 евро, которые пошли в "черную кассу" партии. Шойбле уходит в отставку с поста лидера ХДС. Это был "тяжелый удар", признался он позже в интервью газете NZZ.

Шойбле — неудобный министр

В период с 1998 по 2005 год, когда ХДС находился в оппозиции, Вольфганг Шойбле сосредоточился на вопросах внешней политики и политики безопасности. В правительстве "большой коалиции", сформированном ХДС и социал-демократами осенью 2005 года, он получает портфель министра внутренних дел. В оппозиции его считают политиком, сохраняющим стойкость и бескомпромиссность в трудных ситуациях. Так, он выступает за принятие закона о воздушной безопасности, который позволил бы сбивать самолеты, захваченные террористами. Предложение проваливается в бундестаге.

Под его эгидой как министра финансов (с 2009 года) правительственная коалиция ХДС и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) принимает решение о самом крупном в истории Федеративной Республики пакете мер жесткой экономии. При этом Шойбле своей политикой приобретает не только друзей. Во время кризиса в еврозоне он даже становится настоящим пугалом для многих греков, поскольку добивается проведения Грецией политики жесткой экономии и сокращения социальных расходов.

Работа мечты — председатель парламента

В октябре 2017 года Вольфганг Шойбле избирается на должность председателя федерального парламента, это второе лицо в государстве согласно Конституции Германии. И, вероятно, наилучшая должность для него. Шойбле уважают на этом посту как одного из лучших ораторов — и как человека, который как никто другой руководит заседаниями бундестага благодаря своему острому уму, глубокому пониманию основ немецкой демократии и чувству юмора.

Этот "парламентарий по велению сердца", вероятно, нашел работу своей мечты и примирился с интригами во власти, последствия которых неоднократно наблюдал на собственном примере. Он уверенно заставляет даже правопопулистскую фракцию "Альтернативы для Германии" (AfD) придерживаться парламентской процедуры — с помощью резких опровержений, выговоров и административных штрафов. Шойбле даже делает справедливое замечание канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel), когда ее выступление превышает установленное время. Он — непререкаемый авторитет в бундестаге.

И остался таковым даже в качестве рядового члена парламента ФРГ после выборов в сентябре 2021 года. Но вот не быть больше депутатом — это то, чего не мог себе представить такой человек как Вольфганг Шойбле.

Источник вдохновения до глубокой старости

Вольфганг Шойбле до глубокой старости оставался генератором идей и консервативным политиком-визионером. Он всегда искал интеллектуальные вызовы, в начале 2021 года выпустил книгу под названием "Пограничный опыт — как мы растем в кризисы" ("Grenzerfahrungen — wie wir an Krisen wachsen"). Книга является чем-то вроде кредо его политической жизни. Она показывает любознательность Шойбле, его радость от споров и дискуссий и готовность к новому. В пандемии коронавируса Вольфганг Шойбле увидел возможность преодолеть "низкую мобильность" в Германии: "Многие люди в нашей стране чувствуют, что необходимы перемены".

Одно предложение из этой книги могло бы стать лейтмотивом его жизни: "У нас есть свобода сделать мир, в котором мы живем, лучше — и есть возможность достичь великих свершений". Шойбле верил в это. Всю свою жизнь.

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