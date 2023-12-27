В среду, 27 декабря, скончался бывший президент Европейской комиссии (ЕК) Жак Делор, которого называли "отцом евро". Ему было 98 лет. Об этом сообщает Euronews.

О кончине Делора сообщила его дочь Мартина Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", — заявила Обри.

Делор занимал пост председателя ЕК с 1985 по 1995 годы. Под его руководством был разработан План Делора, который позволил ввести в Европейском союзе единую валюту — евро.

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