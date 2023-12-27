В Литве появился новый способ наказания пьяных водителей — установка алкоблока. Для того, чтобы быстрее вернуть водительские права, человек должен сам купить или арендовать специальную систему, которая не позволяет завести автомобиль, если водитель хоть немного выпил, сообщает передача ZIŅneši на телеканале 360TV.

По сути, это устройство является алкотестором, который подключен к установленному под капотом "черному ящику", не позволяющему завести двигатель, пока водитель не дунет в трубочку. Этот "черный ящик" также фиксирует информацию о том, сколько раз водитель дунул в трубочку, и сколько из них, возможно, водитель снова был в состоянии алкогольного опьянения. Журналисты передачи ZIŅneši отправились в Каунас, чтобы изучить систему. Для эксперимента работник автосервиса перед съемками выпил немного алкоголя и в результате система не позволила завести автомобиль. Журналисты связались с Йонасом из Литвы, который был оштрафован за вождение в нетрезвом виде и теперь ему приходится пользоваться алкоблоком.

"Вовремя пошел спать. Долго не сидели. С утра ехал на работу и попал на рейд. У меня показало 0,45 промилле. Я был удивлен, потому что чувствовал себя действительно хорошо. Но как есть. Меня лишили прав. Но автомобиль, конечно, нужен. Как и для всех — на работу ездить, с работы, по семейными делам. Машина — главное средство передвижения, без нее как без рук.

Законы Литвы немного строже латвийских законов. Административная ответственность предусмотрена уже с 0,4 промилле, а в Латвии — с 0,5. Йонаса лишили прав на год. Но мужчина установил в своем автомобиле алкоблок, поэтому права получил в два раза быстрее. Но теперь ему придется ездить с устройством еще год. В его водительских правах теперь указан код 69. Это означает, что Йонас может водить только тот автомобиль, который оборудован алкоблоком. Сначала мужчина даже немного стеснялся этого.

Согласно литовскому законодательству, алкоблок может помочь только тем, кого поймали в состоянии легкого или среднего опьянения до 1,5 промилле. За такое нарушение предусмотрен штраф от 800 до 1100 евро и лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев. По данным литовского госпредприятия Regitra, на данный момент код 69 есть у почти 4500 водителей, которые теперь ездят только с алкоблоками. Министерство транспорта Литвы положительно оценивает такие показатели.

"Алкоблокеры достаточно популярны, люди ими пользуются. Особенно те, кто не хочет выпасть с рынка труда, кому водительские права необходимы для работы. Они совершили нарушение, но добровольно выбирают такую возможность вернуть права и возобновить работу. Поэтому, по нашему мнению, введение аллкоблоков оправдало себя", — заявил старший советник Группы политики дорожного и воздушного транспорта Министерства транспорта Литвы Андрюс Карнилавичюс.

Водители устанавливают алкоблоки за свои деньги. Это стоит около 1300 евро. Устройство можно взять в аренду — это стоит 75 евро в месяц, установка стоит 150 евро и необходим такой же залог. Большинство — около 80% — пьяных водителей берут алкооблоки в аренду. Есть и такие водители, которые оставляют алкоблоки для самодисциплины даже после окончания срока наказания. Их можно перепрограммировать, чтобы они отображали промилле. Во время действия наказания допустимое количество алкоголя не отображается.





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