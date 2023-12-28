Тверской районный суд Москвы приговорил поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к 7 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно, признав их виновными в "возбуждении вражды к членам вооруженных формирований ЛНР и ДНР", а также в "призывах к деятельности, направленной против безопасности государства". Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Камардин, Штовба и еще один фигурант дела, Николай Дайнеко, были задержаны в сентябре 2022 года. Все они участвовали в ежегодных "Маяковских чтениях" на Триумфальной площади в центре Москвы. В прошлом году мероприятие объявили "антимобилизационным".

26 сентября, на следующий день после чтений, полицейские пришли с обыском в квартиру Камардина. По словам поэта, его пытали и насиловали грифом от гантели, снимая это на видео. Ролик затем показали его девушке, присутствовавшей в квартире во время обыска. Она сама рассказывала, что полицейские били ее и угрожали групповым изнасилованием. Молодых людей также заставили на камеру извиняться за фразу "Слава Киевской Руси, Новороссия — соси", прозвучавшую накануне на литературных чтениях.

Дело о "возбуждении ненависти к членам добровольческих вооруженных формирований Донецкой и Луганской Народных Республик" было возбуждено тогда же, в сентябре 2022 года. В марте 2023-го его фигурантам были также предъявлены обвинения в призывах к антигосударственной деятельности. По версии следствия, Камардин прочитал стихотворение с рекомендацией не ходить в военкомат.

Третьего фигуранта, Николая Дайнеко, в мае приговорили к четырем годам колонии. Он заключил со следствием досудебное соглашение.

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