Армия обороны Израиля перейдет к решительным действиям по ликвидации "Хезболлы" на границе с Ливаном, если обстрелы израильской территории оттуда не прекратятся, предупредил министр Бенни Ганц.

Он призвал международное сообщество и правительство Ливана остановить боевиков на северных границах Израиля, в противном случае это сделает ЦАХАЛ.

По его словам, время дипломатических решений истекает.

Ситуация на ливано-израильской границе значительно обострилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Если мир и ливанское правительство ничего не делают для предотвращения обстрелов жителей северных территорий Израиля и не отодвигают „Хезболлу" от границ, то это сделает ЦАХАЛ", — заявил Ганц в ходе пресс-конференции накануне вечером.

Бенни Ганц — генерал-лейтенант запаса Армии обороны Израиля, бывший министр обороны и глава Генштаба Израиля, а с октября 2023 года министр без портфеля.

После масштабного теракта ХАМАС, в результате которого были убиты более 1200 человек и сотни оказались в заложниках, он вошел в чрезвычайный военный кабинет по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Обострение на Севере

На этой неделе ракетные обстрелы израильских территорий со стороны Ливана участились. Также боевики все чаще используют военизированные дроны.

Ливанские государственные СМИ сообщили в среду, что в результате израильского удара по городу Бинт аль-Джибейл погиб боец "Хезболлы" и два его родственника.

Бинт аль-Джибейл расположен на юге Ливана, в двух километрах от границы с Израилем. Город считается "южной столицей" "Хезболлы".

В заявлении "Хезболлы" говорится, что один из погибших — гражданин Австралии, который просто навещал свою семью. Группировка пытается обвинить Израиль в беспорядочных ударах, жертвами которых становятся мирные жители.

Израиль заявляет, что старается действовать точно. С момента обострения в Ливане погибли более ста человек, и подавляющее большинство из них — боевики.

Хотя жертвы среди гражданских тоже есть, в частности, с октября в результате израильских ударов погибли трое журналистов, работавших на юге Ливана.

С израильской стороны погибли как минимум девять военных и четверо гражданских, тысячи жителей северных районов Израиля эвакуированы вглубь страны.

"Хезболла" признана террористической организацией в странах Запада, Израиле, странах Персидского залива, ряде стран Азии и Латинской Америки, а также в большинстве стран, входящих в Лигу арабских государств.

Главным спонсором "Хезболлы" является Иран. Сирия и палестинские военизированные группировки полностью лояльны ей.

Руководство "Хезболлы" приветствовало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября этого года и заявило, что поддержит палестинских боевиков в борьбе против Израиля.

Тогда ожидалось, что "Хезболла" может открыть второй фронт на северных границах Израиля, но этого не произошло. Боевики ограничились эскалацией в приграничных районах, что в любом случае потребовало от Израиля дислокации дополнительных сил в этом районе.

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