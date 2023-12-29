Массированный ракетный удар России - напоминание о том, что диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину. Его нужно остановить. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Korrespondent.net.

Массированный ракетный удар России - напоминание о том, что диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину. Его нужно остановить. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он отметил, что Россия нанесла удары по украинскому роддому, торговому центру и жилым кварталам, в результате чего погибли мирные жители, десятки получили ранения.

"Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить", - отметил американский лидер.

По его словам, если Конгресс США не одобрит новое финансирование помощи Украине, то страна не сможет продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые для защиты украинского мирного населения.

"Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений", - подчеркнул президент.

Президент США добавил, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают и весь Североатлантический альянс.

"Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История строго осудит тех, кто не отзовется на призыв свободы", - резюмировал Байден.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 250 миллионов долларов.

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