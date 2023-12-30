Из-за затопленного отрезка железнодорожных путей, пролегающих под проливом Ла-Манш, утром в субботу, 30 декабря, было нарушено движение поездов между Великобританией и странами Евросоюза — Бельгией, Францией и Нидерландами.

Как следует из информации на сайте железнодорожной компании Eurostar, она отменила более десятка поездов, следующих из Лондона в Брюссель, Париж и Амстердам, а также в обратном направлении. Судя по всему, движение скоростных поездов компании по туннелю под Ла-Маншем не будет восстановлено до конца дня. Путешественников призвали искать альтернативные маршруты.

Из-за наводнения закрыты два туннеля под Темзой

Между тем железнодорожная компания Southeastern Railway уточняет, что затопленными оказались два туннеля проходящие под Темзой у железнодорожной станции Эббсфлит в графстве Кент. Оба туннеля закрыты из-за наводнения, говорится в сообщении оператора.

В преддверии Нового года с обильными паводками и наводнениями столкнулась и Германия. В ряде федеральных земель, в том числе Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Саксонии, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт, множество рек вышли из берегов, а плотины оказались переполненными.

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