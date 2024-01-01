Перед выборами в Европарламент Германия, Франция и Италия ужесточают миграционное законодательство. Тема миграции и реформирования системы предоставления убежища станет основной в предвыборной кампании.

В июне 2024 года в 27 странах-членах Европейского Союза пройдут выборы в Европарламент. Согласно результатам соцопросов, растущее число мигрантов и беженцев в ЕС и предоставление им убежища являются основными темами предвыборной кампании. Неудивительно, что в трех самых крупных странах Европы, которые являются основной целью мигрантов — Германии, Франции и Италии — в 2023 году ужесточили национальное миграционное законодательство, чтобы уменьшить миграционный поток и ускорить процесс депортации тех, кому было отказано в праве на убежище.

В вопросе миграции три самые крупные экономики ЕС политически движутся в одном направлении. Но на национальном уровне условия пребывания мигрантов и предоставления им убежища в этих странах сильно отличаются друг от друга. В Германии у власти находится правительственная коалиция из социал-демократов, "зеленых" и либералов. Во Франции — либеральное правительство меньшинства, в Италии — правопопулистская коалиция из ультраправых и христианских демократов.

Миграционное законодательство в Германии

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) исходили из того, что в 2023 году 350 тыс. из более одного миллиона соискателей убежища в ЕС подадут ходатайства о предоставлении статуса беженца в Германии. Кроме ищущих убежище, которые в основном прибыли из Сирии, Афганистана и Турции, в страну приехало более миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны. Правящая коалиция отреагировала на ситуацию с мигрантами и беженцами принятием целого ряда законов.

Один из них — закон, облегчающий условия для мигрантов, которые живут в стране более пяти лет. Теперь у них появляется больше шансов на легальную работу в ФРГ и интеграцию. Другой принятый закон, напротив, регламентирует высылку нелегальных мигрантов на родину (Rückführungsverbesserungsgesetz) и позволяет ускорить процесс депортации в страны происхождения или в третьи страны тех, кому было отказано в предоставлении убежища в Германии. Согласно этому закону, в их жилье теперь может проводиться обыск, срок от уведомления о депортации до фактической депортации сокращается. А вот срок допустимого содержания под стражей человека, который должен быть депортирован, продлевается. Однако сейчас осуществить эти новшества на практике сложно. Из 50 тыс. лиц, которые должны быть депортированы из Германии, по данным министерства внутренних дел ФРГ, удалось выдворить в первой половине 2023 года лишь 7900 человек.

Еще один законопроект предусматривает облегчение права получения гражданства в Германии. В случае его принятия в ФРГ будет разрешено иметь два гражданства. А срок ожидания для получения гражданства сократится с восьми до пяти лет. Если претендующий на гражданство ФРГ придерживается антисемитских или расистских взглядов, то это может стать причиной отказа в предоставлении гражданства.

Франция ужесточает миграционные законы

Французское Национальное собрание незадолго до Рождества благодаря голосам правопопулистской партии "Национальное объединение" приняло спорный миграционный закон. Председатель партии Марин Ле Пен заявила об идеологической победе своего политического курса, проводимого под лозунгом "Франция превыше всего". Поддержка либерального президента Эммануэля Макрона в парламенте не зависела от голосов правых популистов, но от консервативных республиканцев, которые, впрочем, проголосовали за ужесточение миграционных правил.

Теперь Макрон намерен предоставить закон на рассмотрение Конституционному совету. Новый документ предусматривает ускоренную депортацию нелегальных мигрантов, усложняет им доступ к социальным выплатам и ограничивает возможность для въезда в страну членов их семей. Иностранные студенты, которые хотят учиться во Франции, теперь, согласно закону, должны будут предоставлять залог до того, как приехать на учебу. 70 процентов французов, по данным соцопросов, поддержали ужесточение миграционного законодательства.

Италия против наплыва нелегалов

Правопопулистская коалиция под руководством Джорджи Мелони, которая выиграла выборы в 2022 году, кроме прочего, благодаря обещаниям снизить число мигрантов, прибывающих в Италию, сейчас хочет продемонстрировать результаты. Так, была достигнута договоренность с ЕС и правительством Туниса о возможности депортации нелегалов, которая, впрочем, не была реализована. С Албанией премьер-министр Италии также подписала соглашение о том, что на территорию Албании будут перенесены из Италии два центра для беженцев на 3000 человек. Албания признана безопасной третьей страной для просителей убежища и ведет переговоры о вступлении в ЕС. Сейчас Верховный суд Албании проверяет, насколько законной является сделка с Италией. Кроме того, Мелони дала указание армии построить лагеря для депортируемых в не самых густонаселенных регионах страны. Там мигранты, которых должны депортировать, могут находиться вместо 12 месяцев 18, в течение которых ведомства будут решать вопрос об их высылке.

Головное объединение европейских организаций, занимающихся беженцами ECRE, критикует в своем отчете власти Италии за то, что они усложняют и удлиняют процесс получения убежища. Просителям убежища приходится ждать месяцами необходимых административных процедур.

Многие мигранты не остаются в Италии и направляются дальше на север — в Германию и Австрию, чтобы просить убежища там, хотя согласно дублинским соглашениям, их должна принимать Италия, как первая страна ЕС, в которую они попадают. Тех мигрантов, которых Германия вновь отправляет в Италию, власти страны принимать отказываются.

Ситуация с беженцами в Греции, Венгрии, Австрии, Нидерландах

В Греции так называемые "пушбэки" — когда нелегалов сразу на границе вытесняют обратно на территорию Турции или лодки с мигрантами, стремящиеся к берегам Греции, вынуждают вернуться в акваторию соседней страны, являются скорее правилом, чем исключением. Во всяком случае так пишет в своем докладе организация ECRE.

Доступ к получению убежища усложнен, мигранты во время рассмотрения ходатайства не получают никаких выплат от государства. За некоторые административные процедуры просители убежища в Греции должны платить по сто евро, говорится в докладе.

Но среди всех стран ЕС в том, что касается мигрантов, особенно выделяется Венгрия. С 2016 года на границах Венгрии действует чрезвычайное положение. Въезд мигрантов в страну практически невозможен. Подача прошения о предоставлении убежища возможна лишь на территории венгерского посольства в Белграде или Киеве. В своем отчете ECRE полагает, что на границе Венгрии, сейчас окруженной забором, 150 тыс. человек были выдворены в Сербию. Как Европейский суд в Люксембурге, так и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признали такие действия Венгрии нелегальными. Однако Будапешт игнорирует их вердикты.

В Нидерландах из-за ужесточения миграционного законодательства распалось праволиберальное правительство. Премьер-министр Марк Рютте ушел в отставку потому, что не смог продвинуть ограничение на въезд членов семей тех мигрантов, которые получили отказ в получении убежища.

В Австрии министерство внутренних дел обязало просителей убежища идти на работу в то время, пока рассматриваются их ходатайства. Если соискатели убежища будут отказываться от общественных работ, то им откажут в общежитии и минимальном пособии.

Какие новшества ждут ЕС

До 24 апреля Европейский парламент и Совет ЕС, представляющий интересы 27 стран-членов, должны принять миграционный пакт. Он предусматривает обширную реформу системы предоставления убежища в ЕС. Согласно ему, предусмотрена ускоренная подача рассмотрения прошения об убежище прямо на границах ЕС для 30 тыс. лиц, которые имеют мало шансов на получение статуса беженца, а также ускоренная процедура депортации из пограничных лагерей для беженцев. Впервые в пакте говорится и об обязательной солидарности всех стран ЕС в вопросах миграции.

Так, в случае чрезмерного количества соискателей убежища в первых странах въезда мигрантов в ЕС — Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте — просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Но до полной реализации всех восьми законов из миграционного пакта потребуется время до 2026 года. Несмотря на это миграционный пакт станет главной темой предвыборной кампании в ЕС.

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