Япония также выпустила новое предупреждение о землетрясениях по всей стране. Теперь предупреждение распространяется на префектуры Исикава, Ниигата, Нагано и Тояма.
За последние три часа в центральной части Японии произошло более 30 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6.
Жителей прибрежного района Ното в префектуре Исикава попросили «немедленно эвакуироваться на возвышенности», сообщила национальная телекомпания NHK.
NHK сообщила, что волны высотой до 5 метров достигли Ното.
Власти также выпустили предупреждение о цунами в соседних префектурах Ниигата и Тояма, предупредив, что волны там могут достигнуть 3 м высоты.
На каналах общественного телевидения появилась надпись «ЭВАКУИРУЙТЕСЬ» во весь экран. Жителей призвали срочно переместиться на возвышенности, несмотря на зимнюю погоду.
В соцсетях появились кадры землетрясения, снятые на станциях метро и в частных домах.
Более 32 тысяч домов в префектуре Исикава остались без электричества, сообщают местные органы власти. В некоторых районах префектуры многие дома обрушились.
Движение скоростных поездов «Синкансэн» между Токио и префектурой Исикава, где находился эпицентр землетрясения, приостановлено, сообщили в компании Japan Railways.
С атомных электростанций, расположенных вдоль Японского моря, не поступало никаких сообщений о нарушениях, заявило Управление по ядерному регулированию страны.
В их число входят пять действующих реакторов на станциях «Охи» и «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи.
АЭС «Шика» компании Hokuriku в Исикаве, расположенная ближе всего к эпицентру землетрясения, еще до землетрясения остановила два своих реактора для регулярной проверки и не заметила никаких последствий землетрясения, сообщило агентство.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами.
Фиолетовой линией отмечена территория, на которой объявлено «предупреждение о сильном цунами», с возможной высотой волн более 3 м. Красный цвет — волны до 3 м, а желтый — один метр и меньше. Голубая линия показывает места, где незначительно изменился уровень моря.
Метеорологическое агентство Южной Кореи предупредило, что к вечеру понедельника цунами может добраться до восточного побережья страны, однако по дороге ослабнет — высота волн, как ожидается, составит около 30 см.
Возможных последствий землетрясения ожидают на Сахалине. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области, в прибрежной части западного побережья острова объявлена эвакуация.
В ряде районов включена система оповещения, людей призывают переместиться в безопасные места.
«Всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях — 30-40 м над уровнем моря. (…) Уходить с возвышенности следует только после сигнала „Отбой тревоги цунами“», — говорится в сообщении.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкой связи. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.
Угроза цунами объявлена и во Владивостоке, сообщается на сайте мэрии города.
«Согласно информации Центра цунами, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 местного времени (12:36 мск). Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении.
На Камчатке угроза цунами не объявлялась. Там, по сообщению Главного управления МЧС по Камчатскому краю, опасности появления цунами нет из-за расположения эпицентра землетрясения.