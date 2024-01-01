После землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в центральном регионе Японии, в стране объявлено предупреждение о цунами. Оно затронула и российский Дальний Восток, где эвакуация объявлена на Сахалине, во Владивостоке и еще ряде городов.

Япония также выпустила новое предупреждение о землетрясениях по всей стране. Теперь предупреждение распространяется на префектуры Исикава, Ниигата, Нагано и Тояма.

За последние три часа в центральной части Японии произошло более 30 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6.

Жителей прибрежного района Ното в префектуре Исикава попросили «немедленно эвакуироваться на возвышенности», сообщила национальная телекомпания NHK.

NHK сообщила, что волны высотой до 5 метров достигли Ното.

Власти также выпустили предупреждение о цунами в соседних префектурах Ниигата и Тояма, предупредив, что волны там могут достигнуть 3 м высоты.

На каналах общественного телевидения появилась надпись «ЭВАКУИРУЙТЕСЬ» во весь экран. Жителей призвали срочно переместиться на возвышенности, несмотря на зимнюю погоду.

В соцсетях появились кадры землетрясения, снятые на станциях метро и в частных домах.

Более 32 тысяч домов в префектуре Исикава остались без электричества, сообщают местные органы власти. В некоторых районах префектуры многие дома обрушились.

Движение скоростных поездов «Синкансэн» между Токио и префектурой Исикава, где находился эпицентр землетрясения, приостановлено, сообщили в компании Japan Railways.

С атомных электростанций, расположенных вдоль Японского моря, не поступало никаких сообщений о нарушениях, заявило Управление по ядерному регулированию страны.

В их число входят пять действующих реакторов на станциях «Охи» и «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи.

АЭС «Шика» компании Hokuriku в Исикаве, расположенная ближе всего к эпицентру землетрясения, еще до землетрясения остановила два своих реактора для регулярной проверки и не заметила никаких последствий землетрясения, сообщило агентство.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами.

Фиолетовой линией отмечена территория, на которой объявлено «предупреждение о сильном цунами», с возможной высотой волн более 3 м. Красный цвет — волны до 3 м, а желтый — один метр и меньше. Голубая линия показывает места, где незначительно изменился уровень моря.

Метеорологическое агентство Южной Кореи предупредило, что к вечеру понедельника цунами может добраться до восточного побережья страны, однако по дороге ослабнет — высота волн, как ожидается, составит около 30 см.

Возможных последствий землетрясения ожидают на Сахалине. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области, в прибрежной части западного побережья острова объявлена эвакуация.

В ряде районов включена система оповещения, людей призывают переместиться в безопасные места.

«Всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива следует немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях — 30-40 м над уровнем моря. (…) Уходить с возвышенности следует только после сигнала „Отбой тревоги цунами“», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкой связи. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.

Угроза цунами объявлена и во Владивостоке, сообщается на сайте мэрии города.

«Согласно информации Центра цунами, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 местного времени (12:36 мск). Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — говорится в сообщении.

На Камчатке угроза цунами не объявлялась. Там, по сообщению Главного управления МЧС по Камчатскому краю, опасности появления цунами нет из-за расположения эпицентра землетрясения.

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