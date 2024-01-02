Вечером 1 января и в течение ночи российские военные запустили 35 ударных беспилотников типа "Шахед-136/131", заявили в Воздушных силах ВСУ. Все дроны, по заявлению ВСУ, сбиты. Также войска РФ нанесли несколько ракетных ударов: сообщалось об атаках с бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К. В Воздушных силах Украины заявили, что войска РФ запустили ракеты "Кинжал" в направлении Киева. Всего Россия выпустила по Украине около 11 таких ракет, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Киев

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что российские войска применили большой арсенал воздушного вооружения. Первоначально войска РФ атаковали Киев примерно 15 дронами "Шахед", затем бомбардировщики Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555/Х-55, а самолеты МиГ-31К атаковали Киев ракетами Х-47М2 "Кинжал". По словам Попко, силы ПВО уничтожили все беспилотники "Шахед", больше 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 и "десяток" ракет "Кинжал".

В Киеве в Деснянском районе упал обломок БПЛА на открытой местности, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в этом районе произошел пожар в супермаркете.

В Соломенском районе в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух многоэтажных жилых домах, сообщил Сергей Попко. По его словам, из-за пожара люди оказались заблокированы в своих квартирах.

В Печерском районе обломки ракеты, по данным властей Киева, упали на крышу девятиэтажного жилого дома и на еще один многоквартирный дом. В Голосеевском районе обломки упали на открытой территории в парке, в Оболонском районе — на нежилую застройку.

В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры (какой именно, неизвестно), водопровод. Там же произошли пожары в складском здании на площади две тысячи квадратных метров, на территории рынка и в жилом доме. В Оболонском районе обломки упали на территорию склада, заявил Попко.

Кличко сообщил, что в Святошинском районе есть попадание в объект социальной инфраструктуры. В Дарницком районе Киева повреждены частные жилые дома и церковь. Украинские СМИ сообщают, что произошел пожар в автосалоне Tesla, но подтверждений этому нет.

Киевская область

В Киевской области, по информации МВД Украины, пострадали Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы. Повреждены жилые дома и более 40 автомобилей. По последним данным, в Киевской области погибли два человека и пострадали семь человек.

В регионе из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, а также оборудование подстанции. Кроме этого, возникли временные нарушения в работе ГЭС.

Харьков

Российские войска нанесли удары по центру Харькова около 7:30 утра 2 января, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он рассказал, что Россия, по предварительным данным, атаковала Харьков ракетами "Кинжал", а также зенитными ракетами, выпущенными из комплекса С-300.

В частности, удар нанесли по Шевченковскому району, где, по данным полиции, зафиксировали четыре попадания. По данным властей, повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

По последним данным властей, в Харькове из-за ракетного удара погибла 91-летняя местная жительница, пострадали 45 человек, в том числе пятеро детей.

Взрывы также звучали в Кропивницком в Кировоградской области, сообщил телеканал "Суспильне". О последствиях атаки пока не сообщается. Украинские СМИ пишут, что взрыв прозвучал в Сумах, что стало его причиной, пока неизвестно.

В Минобороны РФ пока не комментировали массированный удар по Украине.

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