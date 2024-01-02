Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналу Economist, в котором пытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано — и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя.

По его мнению, Запад утратил ощущение важности происходящего в Украине, но у нее нет иного выхода, кроме победы над Россией.

Раздражение у Зеленского вызывают не успехи России на поле боля и отсутствие таковых у ВСУ (он так не считает), а разброд и шатание в стане союзников, а также отстраненность некоторых своих соотечественников.

На следующий день после вторжения России 24 февраля 2022 года Зеленский записал короткий, на полминуты, видеоролик, в котором просто сказал: "Мы здесь". Он по-прежнему находится в правительственном квартале в Киеве, невзирая на продолжающиеся налеты и бомбежки.

Однако, замечает Economist, спустя почти два года после начала войны мир уже не столь внимательно прислушивается к его словам, а самому Зеленскому уже не удается столь искусно контролировать ход событий.

"В Украине наступает усталость. На Западе в заголовках пишут о том, начал ли Владимир Путин, президент России, побеждать. Помощь украинцам стала предметом политического торга в Америке и Европе", — отмечает издание.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Запад утратил ощущение необходимости срочных действий, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы, говорит Зеленский. "Может быть, мы не преуспели [в 2023 году], как того хотел мир. Может быть, не все так быстро, как кто-то себе представлял", — говорит он, но идея о том, что Путин побеждает, — это не более чем "ощущение".

По его словам, российская армия несет огромные потери. С этим заявлением согласуются оценки британской разведки, согласно которым, если ситуация радикально не изменится, к 2025 году Россия потеряет более 500 000 убитыми и ранеными.

"Тысячи, тысячи убитых российских солдат, трупы которых никто даже не забрал", — говорит Зеленский, напоминая, что в 2023 году Россия не смогла взять ни одного крупного города, в то время как Украина сумела прорвать российскую блокаду Черного моря и теперь перевозит миллионы тонн зерна по новому маршруту по южному побережью Украины. "Огромный результат!" — заявляет президент.

Но Зеленский понимает, что восприятие действительности может обернуться реальностью, став своего рода самосбывающимся прогнозом. Именно это делает наступающий год таким важным. По мере того как Россия наращивает военные усилия, а ресурсы Украины истощаются, внимание Америки и многих европейских стран переключается на внутреннюю политику в год выборов.

Зеленский утверждает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. "Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", — предупреждает он. Если России позволят забирать украинских детей, "они будут забирать и других детей". Если Россия будет нарушать права украинцев, "она будет нарушать права во всем мире".

Фото: AP/Scanpix/LETA

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", — говорит Зеленский.

"Может быть, чего-то не хватает. Или, может быть, кого-то не хватает. Кого-то, кто мог бы говорить об Украине как о защите всех нас". Европейские страны должны лоббировать в Америке поддержку Украины ради их же блага: "Разведывательные службы нескольких европейских стран начали [изучать] возможность нападения на их территорию со стороны России… Даже те страны, которые не входили в СССР".

Что касается предложений о переговорах, то, по словам Зеленского, он не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России". "Я вижу только шаги террористической страны", — говорит он. И если Россия, как пишут некоторые западные СМИ, и подает сигналы о желании заморозить конфликт, то "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов и подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить силы. А затем, собрав все силы, перевернуть страницу этой войны".

Зеленский не вдается в рассуждения о возможных успехах Украины в 2024 году. По его словам, утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить оборону. Но он считает, что основной упор придется на Крым и битву в Черном море. Изоляция полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важны для нас, потому что это путь к сокращению числа атак из этого региона", говорит он.

Успешная операция станет "примером для всего мира", продолжает он. Это также будет иметь большой эффект внутри России. Потеря центрального объекта кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Украина уже одерживает победы на стратегически важном полуострове, уничтожив "приличное количество" кораблей Черноморского флота — британские чиновники утверждают, что только за последние четыре месяца была уничтожена пятая часть этого флота. Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживала в течение последних 240 лет, стала бы для Путина огромным конфузом.

Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Но скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров, говорит Зеленский. Он попросил предоставить ВСУ Taurus, крылатые ракеты дальнего радиуса действия немецкого производства, способные разрушить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России. "Россия должна знать, что для нас это военный объект", — подчеркивает он.

Еще более расплывчато Зеленский говорит о целях Украины на востоке и юге. Заявленная им стратегическая цель — вернуть Украину к ее первоначальным границам — не изменилась и не изменится, но он больше не говорит о том, когда и сколько территории Украина сможет освободить в наступившем году. Непосредственная задача сейчас — "защита востока, спасение этих очень важных городов Украины, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева", и защита критически важной инфраструктуры страны.

Завышенные ожидания в преддверии контрнаступления 2023 года, отчасти и привели к чувству разочарования, отмечает Economist. В интервью Валерия Залужного, данном изданию в ноябре 2023 года, командующий ВСУ признал, что на поле боя сложилась патовая ситуация. Хотя поначалу это вызвало гневную реакцию Зеленского, публикация также дала ему возможность изменить риторику. Для победы необходимо мобилизовать не только Запад, но прежде всего саму Украину.

"Мы должны учитывать свои собственные силы", — говорит Зеленский. Хотя он по-прежнему уверен, что Америка в итоге окажет военную помощь, Украина, по его словам, также наращивает собственное производство на случай, если западные поставки окажутся недостаточными. Для этого он просит американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия, от артиллерийских систем и ракет до средств противовоздушной обороны.

Фото: Zuma Press/Scanpix/LETA

По словам Зеленского, "мобилизация украинского общества и всего мира", столь заметная в начале войны, сегодня отсутствует. "Это необходимо изменить", говорит он, настаивая, что снижению мобилизационного возраста и сокращению оснований для отсрочки от службы нет альтернативы — хотя они и не популярны в украинском обществе.

"Мобилизация — это не только солдаты, отправляющиеся на фронт. Речь идет обо всех нас. Это мобилизация всех сил. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику, — говорит Зеленский. — Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно будет назначить выборы. Менять законы, конституцию. Но тогда придется забыть о контрнаступательных действиях и деоккупации".

Зеленский по-прежнему убежден, что Украина не может отступить от своего плана победить Россию. "Самая важная профессия для украинца сегодня — это быть в Украине…, а для наших западных партнеров — быть с Украиной… Если у вас нет сил, то отойдите в сторону. Мы не отступим", — говорит президент Украины.

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