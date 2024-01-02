Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута.

Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание — пригороде ливанской столицы.

По последним сообщениям ливанских СМИ, в результате взрыва погибли шесть человека.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрыв в пригороде Бейрута преступлением. По его словам , это "преступление", которое "направлено на то, чтобы втянуть Ливан в новую фазу конфронтации с Израилем".

Израиль официально не признал свою причастность к взрыву. На это обстоятельство особо указал старший советник премьер-министра страны Марк Регев.

"Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству ХАМАС", — заявил Регев в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия находится в состоянии "высокой готовности к любому сценарию".

Кем был Салех аль-Арури

Аль-Арури было 57 лет. Помимо заместителя председателя полибюро ХАМАС, он было командиром-основателем "Бригад Аль-Кассам", военного крыла группировки.

Он участвовал в сделке, в результате которой в 2006 году более тысячи палестинских заключенных были освобождены в обмен на капрала ЦАХАЛ Гилада Шалита.

Аль-Арури также был тесно связан с Ираном и группировкой "Хезболла" в Ливане — шиитской мусульманской организацией, признанной террористической организацией западными государствами, Израилем, арабскими странами Персидского залива и Лигой арабских государств.

Он присоединился к ХАМАС в 1987 году, возглавил исламское студенческое движение и помог установить военное присутствие группировки на Западном Берегу.

До своей гибели он жил в Ливане.

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