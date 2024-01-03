Президент Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку после критики по поводу ее ответов на вопросы об антисемитизме во время слушаний в Конгрессе, а также обвинений в плагиате.

В последние недели Клодин Гэй столкнулась с растущим давлением, которое в конечном итоге и привело к ее отставке.

В письме, объявляющем о своей отставке, она заявила, что ее уход будет в интересах университета.

"Мне было очень грустно, что мои обязательства противостоять ненависти и отстаивать научную точность были подвергнуты сомнению", — сказала она.

"Это решение далось мне нелегко. Более того, оно было очень трудным, это невозможно выразить словами", — написала доктор Гэй, добавив, что ее отставка позволит Гарварду защищать себя как институцию, а не ее персону.

Гэй в письме об отставке упомянула, что подверглась личным угрозам и "расовой неприязни".

Управляющая университетом Корпорация Гарварда заявила, что доктор Гэй вернется на свою прежнюю академическую должность. В заявлении отмечается, что она взяла на себя ответственность за допущенные ошибки и при этом проявила "замечательную стойкость перед лицом глубоко личных и длительных нападок".

Что произошло?

Во время напряженных слушаний в Конгрессе в прошлом месяце доктор Гэй заявила, что призывы к убийству евреев отвратительны. При этом, отвечая на вопрос, будут ли такие высказывания нарушением кодекса поведения Гарварда в части недопущения буллинга и издевательств, Гэй уклончиво ответила, что это будет зависеть от контекста.

После этих слов более 70 конгрессменов подписали открытое письмо с требованием увольнения Гэй и президентов Университета Пенсильвании Элизабет Мэгилл (она подала в отставку 10 декабря) и Массачуссетского технологического института Салли Корнблют, которые тоже уклонились от прямого ответа.

Десятки политиков и некоторые высокопоставленные выпускники также призвали ее уйти в отставку из-за ответов в Конгрессе.

Вслед за этим американские СМИ нашли в публикациях Гэй несколько случаев, которые они характеризовали как плагиат. Управляющие органы Гарварда в прошлом месяце расследовали эти обвинения и в двух публикациях нашли места, в которых требовались дополнительные ссылки на источники.

Вместе с тем, правление пришло к выводу, что эти недостатки не равнозначны нарушению норм научной этики.

За несколько часов до отставки президента университета консервативная газета Washington Free Beacon анонимно опубликовала новые обвинения в нарушении правил цитирования.

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