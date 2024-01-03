Турецкая полиция задержала 33 жителей страны по обвинению в "международном шпионаже" в пользу Израиля, сообщил вечером во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Полицейская операция проходила в Стамбуле и восьми окрестных провинциях в рамках расследования, которое проводит Генеральная прокуратура и Национальная разведывательная служба (MIT). Государственное агентство Anadolu сообщило, что 13 подозреваемых по-прежнему разыскивают.

По словам главы МВД, израильская спецслужба "Моссад" пыталась организовать нападения на живущих в Турции иностранцев, а также слежку за ними и похищения. "Мы никогда не допустим шпионской деятельности против национального единства и солидарности нашей страны", — заявил Ерликая.

Отношения между Турцией и Израилем испортились после нападения боевиков ХАМАС в октябре 2023 года, в ходе которого погибли не менее 1200 израильтян и иностранцев, около 240 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал наносить авиаудары по сектору Газа, что вызвало резкую критику в Анкаре.

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