В Брюсселе скоро назовут имя нового генсека НАТО. В борьбе за этот пост, которая проходит закулисно и по неписаным правилам, лидирует уходящий с должности премьера Нидерландов Марк Рютте.

Наконец-то стало ясно, что у НАТО все же появится новый генеральный секретарь. Йенс Столтенберг скоро уйдет в отставку после почти десятилетнего срока службы на этом посту, в течение которого его четырежды просили остаться — один раз даже после того, как Столтенберг уже согласился перейти на новую работу главой Центрального банка Норвегии.

Все эти годы, учитывая разрыв отношений с Россией и реальную напряженность в трансатлантических связях при тогдашнем президенте США Дональде Трампе, никто не хотел рисковать, заменяя стоика Столтенберга, который был известен своей способностью умиротворять эксцентричного американского лидера. Но теперь ожидается, что новый генсек у НАТО появится на юбилейном саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне в год 75-летия альянса, а срок полномочий Столтенберга официально истечет 1 октября 2024 года.

Новый генсек НАТО и отвлекающие факторы

Оана Лунгеску, бывший пресс-секретарь Йенса Столтенберга, считает, что его преемника следует выбрать как можно раньше, чтобы избежать отвлекающих факторов и осложнений. Лунгеску, которая дольше всех занимала пост пресс-секретаря генсека Североатлантического альянса, подчеркнула, что "очень важно, чтобы смена генсека была сделана достаточно рано и чтобы она не совпала ни с выборами в Европарламент (в июне 2024 года. — Ред.), ни с президентской кампанией в США".

Лунгеску, ныне почетный научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute, предупредила, что "самое худшее, что может произойти, — это если новый генеральный секретарь НАТО станет своего рода "остаточным итогом" ночных переговоров на саммите ЕС или окажется втянутым в очень грязные выборы в США".

Какими качествами должен обладать кандидат в генсеки альянса

Но добиться оптимального результата, конечно же, нелегко. Пост генсека альянса — по традиции его занимает представитель европейских государств-членов НАТО — одна из самых значимых вакансий в мире, но при этом нет ни официального описания обязанностей, ни перечня необходимых навыков, чтобы ее занять, ни способа "подать заявку". Претенденты на эту должность не будут приглашены на собеседование и не должны проявлять чрезмерного желания быть выбранными.

Хотя Вашингтон в процессе подбора кандидатов рассматривается в качестве "делателя королей" (о возможности появления "королевы" — ниже), любая из 31 стран-членов НАТО может в последний момент полностью смешать все карты игрокам. "На самом деле это масштабная закулисная дипломатия по обе стороны Атлантики, — констатирует Ян Лессер, вице-президент аналитического центра Германский фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF) и глава его брюссельского офиса. — Все, от скрепок до ядерной стратегии, решается здесь на основе консенсуса — и это же касается выборов генсека".

Новый генеральный секретарь НАТО должен демонстрировать твердость в отношении России — но не столь резко, чтобы вызвать эскалацию, — и быть готовым защищать само существование альянса, не провоцируя при этом его недоброжелателей.

На протяжении последних лет, когда обсуждался вопрос о преемнике Столтенберга, упоминались и такие его желательные качества как то, что он должен быть из страны с высокими расходами на оборону и к тому же расположенной на южном или восточном фланге альянса (после почти 15 лет нахождения на этом посту представителей северных стран). Кроме того, шли разговоры о том, чтобы наконец поставить во главе НАТО женщину.

Кандидаты в генсеки НАТО и их надежды

Имена многих потенциальных претендентов появлялись и исчезали. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, по слухам, даже лично беседовали с президентом США Джо Байденом по поводу своих шансов, но после этого сняли свои кандидатуры с рассмотрения без объяснения причин.

В данный момент время на должность генсека НАТО открыто претендуют премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. И последний, похоже, постепенно становится фаворитом. Рютте, второй после венгра Виктора Орбана по продолжительности пребывания во главе правительства среди государств-членов НАТО, считается более "безопасным" выбором, чем политики из стран Балтии, поскольку война России с Украиной сейчас доминирует в повестке дня альянса.

Смело высказывающаяся Каллас одновременно популярна и вызывает противоречия, а Кариньш, пусть и возглавлял в прошлом правительство, не пользуется большой популярностью. "Есть такое мнение, что нахождение кого-то из стран Балтии во главе НАТО будет контрпродуктивным, а не полезным", — отметила Кристи Райк, замдиректора Международного центра обороны и безопасности в Таллине. Сама она с таким восприятием несогласна. "Трудно понять, в чем именно заключается проблема, потому что отношения (НАТО. — Ред.) с Россией на данный момент заморожены. В любом случае мы не говорим о вероятности восстановления дипломатических связей в ближайшее время", — заявила Райк.

Тем не менее, что немаловажно, Рютте — единственный кандидат, который обсуждался постоянными представителями стран-участниц НАТО в рамках неформального процесса, параллельного консультациям лидеров государств, сообщила Оана Лунгеску. Так происходит, когда самый опытный по времени работы в Брюсселе представитель, сейчас это хорват Марио Нобило, собирает 30 своих коллег, чтобы обсудить важные вопросы. "Насколько я знаю, некоторым странам еще предстоит окончательно сформулировать свои позиции, но они работают над достижением консенсуса (в отношении Рютте. — Ред.)", — добавила Лунгеску.

Расходы на оборону и отношения с Трампом

Несмотря на то, что все это происходит за кулисами, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас не делает вид, что не замечает происходящего. Выступая в ноябре в США на мероприятии издания Politico, она публично пошутила о том, что требования к качествам, которые раньше считались приоритетными для нового генерального секретаря, явно понизились.

"Он обязательно должен быть из страны, которая тратит на оборону 2% своего ВВП. И было бы неплохо, если бы это была женщина", — напомнила она. И с иронией добавила: "Так что логично, что это Марк Рютте". После неловкой паузы аудитория рассмеялась, а разочарование Каллас было очевидным. В следующем году расходы Эстонии на оборону превысят 3% ВВП, в то время как Нидерланды не дотянут до запланированных 2%. На вопрос ведущего, хочет ли она, чтобы ее по-прежнему рассматривали в качестве кандидата на пост генсека НАТО, Каллас ответила одним словом: "Да".

Какую роль размер военных расходов той или иной страны сыграет в США в преддверии президентских выборов, исход которых может быть, по выражению Яна Лессера, "очень сложным с политической точки зрения для Европы"? Каллас сохраняет спокойствие в трудной ситуации, имея в качестве аргумента ассигнования Эстонии на оборону, но у Рютте может быть своя "козырная карта". На встрече в Белом доме в 2019 году Рютте и Трамп шутили и радостно хлопали друг друга по плечу. "За последние пару лет мы стали друзьями", — сказал тогда Трамп.

На пути Рютте встанет Орбан?

Несмотря на очевидное формирование консенсуса вокруг кандидатуры Рютте, нидерландец может столкнуться в ближайшее время с препятствием в Европе в лице венгра Виктора Орбана, с которым он конфликтовал в прошлые годы, отстаивая позиции Европейского Союза, и который, как говорят, уже объявил о своем несогласии с назначением Рютте.

Наблюдатели не исключают, что в последнюю минуту может появиться кандидат, являющийся так называемой "темной лошадкой" — и он будет отвечать всем неофициальным требованиям. "Ничего не решено, пока не решено все", — предупреждает Лунгеску. Кто бы в итоге не "победил", уточняет Кристи Райк, "это точно будет довольно ухабистая дорога". В любом случае, уверена Райк, "наша задача как европейцев — убедиться в том, что США выполняют взятые на себя обязательства".

Единственное, что кажется несомненным на данный момент, это то, что Йенсу Столтенбергу придется выбыть из другой гонки — за обладание рекордом самого длительного пребывания на посту генсека НАТО. Хотя Столтенберг уже и близок к этому, но ему не удастся превзойти достижение нидерландского политика Йозефа Лунса, занимавшего эту должность 13 лет.

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