В результате ударов, нанесенных в этот день по украинской столице, погибли 30 человек, в том числе один раненый, который скончался в больнице, подтвердило МВД (ранее об этом же сообщала Киевская областная администрация).
Украинское МВД также рассказало об общем числе погибших и пострадавших в результате удара 29 декабря, который стал одним из самых массированных за время полномасштабной войны.
Под ударом оказались крупные украинские города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие.
По данным украинской полиции:
- в результате удара в городах Украины погибли 53 человека;
- 170 человек пострадали;
- 22 человека спасено;
- был нанесен удар по 18 населенным пунктам в 10 областях.
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