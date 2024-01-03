Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в Шевченковском районе Киева закончили разбирать завалы после массовой ракетной атаки России 29 декабря 2023 года.

В результате ударов, нанесенных в этот день по украинской столице, погибли 30 человек, в том числе один раненый, который скончался в больнице, подтвердило МВД (ранее об этом же сообщала Киевская областная администрация).

Украинское МВД также рассказало об общем числе погибших и пострадавших в результате удара 29 декабря, который стал одним из самых массированных за время полномасштабной войны.

Под ударом оказались крупные украинские города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие.

По данным украинской полиции:

в результате удара в городах Украины погибли 53 человека;

170 человек пострадали;

22 человека спасено;

был нанесен удар по 18 населенным пунктам в 10 областях.

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