Премьер-министр оценил потребности Украины во внешнем финансировании в 37 млрд долларов, что меньше средств, привлеченных в 2023 году.

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляют более 37 млрд долларов (34 млрд евро), сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 3 января.

"Рассчитываем на ритмичную, стабильную и своевременную помощь партнеров", — подчеркнул премьер. По его словам, в 2023 году Украина привлекла 42,6 млрд долларов внешнего финансирования. Из этих средств 27 процентов пришлись на грантовые средства. Лидерами по поддержке страны стали Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания и Всемирный банк, перечислил Шмыгаль.

Премьер заявил, что Украина повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. Этот показатель превысил 1,1 трлн гривен (26 млрд евро). "Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн — на закупку, производство и ремонт вооружения", — рассказал Шмыгаль.

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В конце декабря стало известно, что Украина добивается срочной встречи с международными финансовыми донорами в связи с "исключительно высокой неопределенностью" наполнения государственного бюджета в начале 2024 года. В письме координационной группе доноров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости получения в январе финансовых средств для покрытия основных нужд бюджета.

Шмыгаль призвал доноров сконцентрироваться сейчас на неотложной помощи Украине в 2024 году — выделении средств на поддержание работы правительства, выплаты учителям, госслужащим и пенсионерам, а не на долгосрочных задачах — координации ресурсов для восстановления и экономического оздоровления страны после войны. Украинский премьер также призвал организовать встречу доноров уже в январе. "Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", — говорится в письме.

Нехватка внешней финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада может привести к задержке зарплат для 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пособий для 10 млн пенсионеров, предупреждала министр экономики страны Юлия Свириденко.

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