Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет. Об этом глава европейской дипломатии рассказал в своем микроблоге в соцсети X вечером в среду, 3 января.

Good discussion with FM Poland @sikorskiradek. We shared increasing concerns over intensified Russian air attacks against Ukraine civilian infrastructure. We agreed on the need to enhance our military support to Ukraine, including with long range and anti aircraft missiles. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024

Боррель подчеркнул, что в ходе беседы он обменялся с Сикорским растущими опасениями по поводу усилившихся российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Другой темой разговора стало усиление мер по противодействию обходу Россией санкций, "ведь значительно возросший европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию", поделился Боррель.

В свою очередь Сикорский на фоне массированных российских обстрелов Украины призвал "ответить Путину на языке, который он понимает": ужесточив санкции так, чтобы РФ не могла производить новые вооружения с помощью полученных через контрабанду компонентов, и предоставив Киеву ракеты дальнего радиуса действия "для уничтожения стартовых площадок и командных центров".

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 3, 2024

Обстрелы Белгорода и ряда городов Украины

Российские войска 29 декабря нанесли несколько массированных ударов по Киеву и другим городам Украины с применением ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. В ответ украинские войска 30 декабря обстреляли ракетами Белгород, где погибли 24 человека, более 100 пострадали. В тот же день Россия обстреляла Харьков. Один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace, где проживали тогда журналисты немецкого телеканала ZDF. Двое из семерых сотрудников съемочной группы пострадали.

В ночь на 2 января российская армия также произвела массированный обстрел Киева и Харькова. В тот же день, по сведениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, произошел обстрел Белгорода, в ходе которого погиб мужчина. Еще 11 человек пострадали. Как отмечает Минобороны РФ, за сутки по Белгороду были нанесены три ракетных удара.

Ранним утром 3 января Гладков сообщил в Telegram, что российская система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. По его данным, "под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа".

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