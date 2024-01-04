Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что расширит возможности Москвы по дальнейшему поражению инфраструктуры Украины, сообщила в четверг, 4 января, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации США.

По данным издания, ракеты могут быть поставлены уже весной. "Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении у Ирана ракет малой дальности активно продвигаются", — заявил WSJ один из чиновников. Кроме того, "в последние недели Москва начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи", говорится в публикации.

Военное партнерство РФ и Ирана продолжается

По данным WSJ, намерение России расширить военное сотрудничество с Тегераном стало очевидным в декабре прошлого года, когда делегация РФ прибыла с визитом на иранский полигон для ознакомления с вооружением. Ранее СМИ уже писали о военном сотрудничестве России и Ирана, в частности о том, что Иран поставляет Кремлю дроны-камикадзе Shahed-136. Москва и Тегеран опровергали эти сведения.

Так, Иран обещал поставить России ракеты класса "земля — земля", а также дополнительную партию беспилотников, сообщало 18 октября 2022 года агентство Reuters со ссылкой на двух иранских чиновников и двух иранских дипломатов. Российская сторона "запросила больше беспилотников и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, особенно из семейств Fateh и Zolfaghar", — отметил тогда один из дипломатов.

Западный чиновник, осведомленный о сделке, подтвердил, что между Тегераном и Москвой существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля — земля", способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

США ужесточают риторику в отношении Ирана

США ужесточили свой тон в отношении Ирана в связи с атаками йеменских хуситов из военизированной группировки "Ансар Аллах" на суда в Красном море. "Нам известно, что роль Ирана в планировании операций против торговых судов в Красном море была значительной", — заявила в конце декабря пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.

По словам Уотсон, Тегеран предоставил хуситам беспилотники, ракеты и необходимые разведданные, "критически важные" для планирования и осуществления этих нападений, в том числе данные иранской системы морских наблюдений. Визуальный анализ показал, что ракеты и дроны, запущенные хуситами, внешне ничем не отличаются от тех, что используются в самом Иране.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram