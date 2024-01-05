Помимо десятков БПЛА, перехваченных над аннексированным Крымом, еще один сбит в Краснодарском крае, сообщило МО РФ. Крым в последнее время все чаще подвергается ударам со стороны ВСУ.

Министерство обороны России сообщило, что вечером 4 января над территорией аннексированного Крыма российские силы ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram в пятницу, 5 января, еще один украинский дрон перехвачен над территорией Краснодарского края. Других подробностей российское оборонное ведомство не приводит.

Между тем в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Новороссийска агентству РИА "Новости" рассказали, что местные жители сообщали о взрыве в городе. "Информация проходила от жителей — был слышен гул, был слышен взрыв где-то, а вот о повреждениях — ничего такого. В основном информация проходила по 112…Повреждений, жалоб от населения — ничего не было", — цитирует агентство сообщение диспетчерской службы.

Со своей стороны Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрыв в Новороссийские произошел после того, как по цели выстрелил ЗРК С-300, размещенный в жилом районе. Обломки упали у дома №5 по ул. Бориса Пупко, говорится в посте.

Удары Украины по аннексированному Россией Крыму

Днем 4 января Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки на аннексированный Крым со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве заявили, что российская ПВО сбила над полуостровом десять авиационных управляемых ракет.

Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук назвал взрывы в Севастополе и Евпатории "операцией" украинских сил и поблагодарил летчиков ВВС Украины. В стратегическом командовании ВСУ утверждают, что при атаке был поражен командный пункт соединения российских войск близ Севастополя.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram