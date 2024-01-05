Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти региона готовы помочь эвакуации жителей районов области, которые чувствуют, что им грозит опасность из-за обстрелов со стороны Украины.

30 декабря украинские военные обстреляли расположенный недалеко от границы Белгород, в результате чего погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали.

За день до этого армия РФ нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине за время войны, пострадали крупные украинские города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие. Погибли 53 человека, 170 получили ранения.

5 января Гладков написал, что в ночь на пятницу Белгород вновь подвергся обстрелу.

По его словам, система ПВО сбила над городом 10 воздушных целей, были ранены два человека, пострадали несколько жилых домов и боле 30 автомобилей.

Губернатор также пообещал помочь с эвакуацией людей, но не уточнил, жителей каких именно районов это может коснуться.

"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем", — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он сказал, что желающие выехать должны обратиться в приемную губернатора или мэра Белгорода.

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо", — пишет Гладков.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram