"Святую Троицу" Андрея Рублева в пятницу снова привезли в московский храм Христа Спасителя на неопределенный срок, несмотря на угрозу разрушения иконы. На Рождество богослужение в храме проведет патриарх Кирилл.

Ветхую икону транспортировали в храм из реставрационного центра Грабаря поздно вечером 5 января, в двадцатиградусный мороз.

Как и прошлым летом, она будет находиться в храме в обычной витрине без климатического контроля, рассказали Би-би-си два источника, близких Минкультуры.

Перед установкой иконы в витрину реставраторы Третьяковки сегодня ночью снимали с нее профилактические заклейки, которые по правилам наносят перед транспортировкой — это видно на фото, оказавшемся в распоряжении Би-би-си.

Такие же заклейки были сделаны на короткий срок прошлым летом, но в итоге "Троица" простояла с ними месяц, что могло негативно сказаться на ее состоянии, рассказывал тогда Би-би-си один из экспертов.

В этот раз перевозка иконы состоялась без обсуждения на реставрационном совете ее состояния и возможности перемещения.

Спустя две недели разрушающаяся икона была доставлена в храм Христа Спасителя несмотря на запрет реставраторов ее перемещать. Тогда попытка представителя РПЦ протоиерея Леонида Калинина учесть мнение реставрационного совета привела к его отставке и запрету в служении.

Спустя шесть недель икону вернули реставраторам — но не в Третьяковскую галерею, а в специально подготовленное помещение в Научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря. Там реставраторы и искусствоведы должны были готовить ветхий памятник к переезду на 49 лет в Троице-Сергиеву лавру.

В июле 2023 года "Троицу", хранившуюся в Третьяковской галерее, официально передали в безвозмездное пользование на 49 лет Троице-Сергиевой лавре.

По договору для ее размещения в Лавре РПЦ должна создать климатическую капсулу и обеспечить необходимые условия хранения. Средства на создание капсулы должна будет найти сама РПЦ.

Церковь, начиная с 1990-х годов, неоднократно пыталась добиться временной передачи иконы Андрея Рублева для участия в богослужении и для поклонения в стенах храма за пределами музея, однако впервые такой запрос был удовлетворен летом 2022 года.

16 июля 2022 года "Троица" Рублева, несмотря на протесты искусствоведов и решение реставрационного совета о невозможности временной выдачи иконы РПЦ, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру для "поклонения верующих". Это событие было приурочено к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

После возвращения иконы нашли существенные изменения состояния сохранности "Святой Троицы" Рублева: 61 участок с "отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы" (пять участков реставраторы назвали аварийными).

После шести недель в храме Христа Спасителя год спустя, на иконе было обнаружено еще около 80 изменений, писали СМИ со ссылкой на источники.

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