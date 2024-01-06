Госдепартамент США предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, "ведущую к разрушению финансовых механизмов террористической организации ХАМАС". Сообщение об этом появилось на официальном сайте Госдепа США в субботу, 6 января, хотя само предложение действует с середины декабря.

Ведомство интересуется информацией о пяти людях, которых называет членами радикальной исламистской группировки и частью инвестиционной сети ХАМАС. Самое детальное описание Госдеп приводит о человеке по имени Абдельбасит Хамза Эльхассан Хаир. По версии ведомства, это проживающий в Судане финансист ХАМАС, который управлял "многочисленными компаниями в инвестиционном портфеле" группировки, а также лично участвовал в переводе почти 20 млн долларов руководству террористов. У Хамзы также имеются давние финансовые связи с Аль-Каидой и компании, связанные с Усамой бин Ладеном, отмечает Госдеп.

Еще трое перечисленных в заявлении — Амер Камал Шариф Альшава, Ахмед Саду Джалеб, Валид Мохаммед Мустафа Джадалла. По данным Госдепа США, все они проживают в Турции и владеют компаниями, входящими в инвестиционный портфель ХАМАС.

Кроме того, США ищет информацию о человеке по имени Мухаммед Ахмад Абд аль-Даим Насралла — его связывают с иранскими организациями и финансированием военного крыла ХАМАС — "Бригад аль-Кассам".

В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" Госдеп предлагает до 10 млн долларов за информацию об этих и других людях, которая поможет разрушить цепочки финансирования ХАМАС.

ХАМАС спонсируется с помощью криптовалют



Минфин США вскоре после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября призвал сформировать международную коалицию для борьбы с финансированием террористической группировки. К коалиции предлагалось подключить страны всего мира, а не только традиционных союзников США.

Одной из самых больших проблем в отслеживании цепочек финансирования ХАМАС представитель американского Минфина называл криптовалюты. Группировка, как и другие террористические организации, уже давно находится под санкциями Запада, но только с августа 2021 года по июнь 2023 года получила 41 млн евро в виде криптовалют. А присоединившаяся к ней в атаке на Израиль группировка "Палестинский исламский джихад" — еще 93 млн долларов в криптовалютах.

В Германии тоже озабочены финансированием ХАМАС



Сразу после атаки ХАМАС на Израиль в ФРГ развернулись дебаты о немецком финансировании палестинских территорий. Критики указывали, что глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас встал на сторону террористической группировки, поэтому помощь его администрации должна быть прекращена. Палестинские территории при этом ежегодно получают до 50 млн евро прямой финансовой помощи только от Германии.

В начале ноября 2023 года в ФРГ была запрещена деятельность группировки ХАМАС и организации "Самидун", близкой к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП). Филиал "Самидун" в Германии распространял пропаганду ХАМАС, считают следователи. А это, в свою очередь, позволяло террористам заручиться сторонниками, которые могли в частном порядке переводить представителям деньги через "хавалу" — подпольную систему транзакций.

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