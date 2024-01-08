Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в начале июня. Об этом политик сообщил в интервью бельгийским газетам De Standaard, Le Soir и La Libre.

"Я решил баллотироваться в качестве кандидата на европейских выборах 2024 года. Если меня изберут, я буду исполнять свои обязанности председателя Европейского совета до тех пор, пока не приму присягу в качестве члена Европарламента в середине июля", — заявил Мишель.

Срок полномочий политика во главе Европейского совета истекает в ноябре. Совмещать должности председателя этого органа и депутата Европарламента запрещено, поэтому в случае избрания Мишель покинет свой пост досрочно. Планирует ли он при таком сценарии бороться за пост еврокомиссара, политик не уточнил.

Как отмечает Politico, действующий председатель Европейского совета впервые будет баллотироваться в Европарламент. Из-за решения Мишеля у лидеров ЕС будет меньше времени на утверждение его преемника — первый саммит глав государств и правительств после выборов запланирован на 17 июня.

Если лидеры Евросоюза не смогут согласовать кандидатуру нового главы Европейского совета, эту должность временно займет венгерский премьер-министр Виктор Орбан — его страна будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря.

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