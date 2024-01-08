Отбывающий срок в Норвегии за массовое убийство Андерс Брейвик предстал перед судом в понедельник. Ранее он вновь подал иск за предполагаемые нарушения в отношении него прав человека, сообщает Euronews.

Экстремист, убивший 77 человек, заявил судьям в Осло, что его одиночное заключение с 2012 года представляет собой бесчеловечное обращение в соответствии с Европейской конвенцией.

В тюрьме Брейвик находится в камере со всеми удобствами, с телевизиром и игровыми консолями. Но адвокаты осуждённого, который теперь носит имя Фьотольфа Хансена, говорят, что невозможность каких-либо значимых контактов с внешним миром и запрет на отправку писем являются нарушением его прав.

В 2016 году аналогичный иск был принят, но позже отклонён в вышестоящей инстанции, а затем и в Европейском суде по правам человека.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик убил 8 человек, взорвав бомбу в Осло, а затем, надев форму полицейского, направился в молодёжный лагерь левоцентристской политической группы на острове Утойя, где преследовал и застрелил 69 человек, в основном подростков.

Он был признан виновным и получил максимальное наказание - 21 год тюрьмы - с редко используемой в норвежской системе правосудия оговоркой о том, что заключение может быть продлено на неопределённый срок, если его сочтут по-прежнему опасным для общества.

Брейвик не раскаялся в содеянном, а своё нападение назвал "крестовым походом против мультикультурализма в Норвегии".

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