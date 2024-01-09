В Каунасе объявлен международный розыск пропавшей с улицы Аготы Р. 2014 года рождения. По данным полиции, в воскресенье, 7 января, девочка вышла из дома и не вернулась до сих пор. Сигнал ее мобильного телефона в последний раз был зафиксирован на остановке транспорта ул. Хемиес, сообщает delfi.lt. К поискам, которые осложняются сильным морозом, подключились специалисты со служебными собаками и сотни волонтеров, местных жителей.

Генеральный комиссар каунасской полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции заявил, что поиски 9-летней девочки продолжаются. Одна из версий - похищение, информирует литовский портал Delfi.

При этом Ренатас Пожела не мог подробно рассказать, что именно предпринимается, чтобы не помешать расследованию: "Ведется расследование, в соответствии с одной из версий, это тяжкое преступление, за которое грозит до 8 лет лишения свободы, похищение ребенка, – сказал Пожела, а на вопрос является ли эта версия основной, ответил. – Это одна из версий".

В свою очередь глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сообщил: "Продолжается активный поиск девочки. Он ведется все интенсивнее. Присоединяется все больше людей. Мы не только активно физически участвуем в поиске, но и проводим невидимые внешне работы".

7 января в Каунасе девятилетняя девочка Агота ушла из дома на тропе Тряшню и не вернулась.

Приметы пропавшей девочки: рост - 140 см, худощавого телосложения. На ней были черные штаны и черно-сине-сиреневая куртка (в ней же она и на фото). С собой у нее был телефон и черный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по номерам 8 700 60600 или 112. Полиция сообщает, что последнее известное место, где была девочка - остановка на ул. Хемиёс.

Видеокамеры одного из находящихся поблизости учреждений зафиксировали подозрительный автомобиль - светлую Mazda.

"Видно, что подъехал автомобиль, он свернул к остановке, водитель выключил двигатель, пошел на остановку, там несколько минут что-то происходит, но не видно, что, разглядеть мешает павильон остановки, через несколько минут водитель возвращается в машину, заводит двигатель, разворачивается и уезжает", — рассказала глава ветеринарной клиники Siaurio Šnauceris Юргита Сяурене.

Фото: DELFI.lt

Видео некачественное, но все же предполагают, что автомобиль, который попал в объектив камеры, может быть связан с исчезновением ребенка, поскольку его появление там совпадает со временем, когда там находилась девочка.

Одна женщина в социальной сети Фейсбук сообщила, что ее мама видела эту девочку и какого-то мужчину на ул. Хемиёс, около пяти вечера. Женщина утверждает, что услышала крики ребенка, побежала в ту сторону, но уже не обнаружила ни девочки, ни мужчины. Эту информацию передали полиции.

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис также сообщил, что девочку объявили в международный розыск, но физически ее продолжают искать в Каунасе и его окрестностях.

"Многочисленные наряды полиции участвуют в поисках. Ночью работало много людей, специалисты со служебными собаками. Днем рассматривались разные версии, я не могу говорить о них подробно (…)", — сказал он.

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