Власти Эстонии намерены оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП на протяжении следующих четырех лет. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", — отметила Каллас. Глава эстонского правительства призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.

Эстонский премьер-министр подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. Поэтому, считает Каллас, необходимо вести "последовательную разъяснительную работу" о важности поддержки Украины.

По словам политика, с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро. "Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", — пояснила премьер-министр. Каллас добавила, что в ближайшие годы Таллин также будет выделять Киеву по 14 млн евро в год на восстановление Украины и сопутствующие проекты.

По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Эстония пообещала передать или уже передала Украине военную и гуманитарную помощь в размере 461 млн евро. Объем поддержки составил 1,31% ВВП Эстонии, по этому показателю страна находится на третьем месте в мире (Норвегия — на первом, Литва — на втором, Латвия — на четвертом).

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