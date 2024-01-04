Из всех европейских членов НАТО только Эстонии и Литве удалось в 2023 году достичь целевого показателя трат на оборону в размере 2% ВВП, сохранив "устойчивое" положение в сфере государственных финансов. К такому выводу пришли эксперты из немецкого Института экономических исследований (Ifo).

Исследователи определили "здоровое" состояние государственных финансов через соответствие Маахстрихстским критериям, которые устанавливают предельные значения для государственного долга и дефицита бюджета страны ЕС. Во время пандемии COVID-19 применение этих норм было приостановлено, оно возобновится в 2024 году.

Помимо Эстонии и Литвы, семь европейских членов НАТО (Латвия, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) достигли уровня трат на оборону в 2% ВВП, однако их макрофинансовое положение не соответствовало Маахстрихстским критериям: либо государственный долг превышал 60% ВВП, либо дефицит бюджета был выше 3% ВВП. Аналогичная ситуация наблюдалась в Великобритании.

"Низкие процентные ставки остались позади. Постоянное увеличение расходов на оборону должно идти рука об руку с устойчивыми государственными финансами", — считает эксперт Ifo Марсель Шлеппер.

Семь европейских стран НАТО сейчас тратят на выплату процентов по госдолгу больше, чем на содержание и модернизацию армии, подсчитали исследователи. Для Италии соотношение составляет 3 к 1, для Венгрии, Испании и Великобритании — примерно 2 к 1. Латвия тратит на обслуживание госдолга примерно втрое меньше денег, чем на оборону.

"Хотя долг позволяет нам реагировать на кризисы в краткосрочной перспективе, он не является долгосрочным решением", — подчеркнул исследователь ifo Никлас Потрафке.

Целевой показатель по расходам на оборону в 2% ВВП достигнут почти исключительно на "восточном фланге" НАТО, отмечают авторы доклада. В то же время, по мнению исследователей, остальные члены альянса могли бы достичь этого уровня за счет "незначительных корректировок". В подавляющем большинстве стран для решения этой задачи потребуется перенаправить на оборону около 1% всех расходов по другим статьям бюджета.

Страны, входящие в НАТО, взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в 2014 году. Достичь этой цели планировалось за десять лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram