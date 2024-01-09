Власти РФ рассматривает возможность отказаться от открытия в посольствах РФ в "недружественных" странах участков для голосования на президентских выборах в марте. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в российском дипломатическом корпусе.

В утвержденный правительством РФ список "недружественных" стран входят 49 государств, в том числе Латвия и другие члены Евросоюза. Собеседник "Ведомостей" отметил, что, если решение не открывать там избирательные участки будет принято, то, вероятно, речь будет идти не обо всех этих странах, но о "значительной части".

В качестве возможных причин такого решения источники издания назвали "соображения безопасности" и сокращение числа консульских работников. Сейчас российские чиновники проводят консультации по вопросу об открытии зарубежных избирательных участков. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии "Ведомостям" сообщила, что ведомство "на данный момент изучает ситуацию".

"Пока охват [стран для] голосования за рубежом не определен. МИД, российские дипломатические учреждения проводят большую работу по взаимодействию с властями стран пребывания, анализу рисков и возможностей, чтобы оценить, как обеспечить в ряде стран безопасность избирателей и участков для голосования", — сообщил изданию член ЦИК РФ Павел Андреев.

По данным российского Центризбиркома на 1 июля 2023 года, за пределами РФ проживают около 2 млн избирателей. В случае, если Москва решит не открывать участки за рубежом, у этих людей не будет возможности отдать свой голос на выборах — как заявляли официальные лица ранее, дистанционное электронное голосование предусмотрено только на территории России.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин в декабре объявил о желании баллотироваться на новый, уже пятый срок.

По данным посольства России в Латвии, в 2018 году 20,7 тысяч граждан РФ проголосовали за кандидатов на президентских выборах на участках, открытых в Риге, Даугавпилсе и Лиепае. Путина поддержали 94% избирателей, всего на тех выборах он набрал 76,7% голосов.

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