Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд обвинил Запад в двойных стандартах, заявив, что Израилю сходит с рук то, что не сошло бы ни одной другой стране. По его словам, чем дольше главные международные игроки закрывают глаза на действия Израиля в секторе Газа, тем дальше они отодвигают любые шансы на мир в регионе.

"Если бы кто-то другой сделал то, что делают сегодня израильтяне, его бы уже исключили из международного сообщества, все бы говорили о санкциях, много чего предпринималось бы. Но я не вижу, чтобы отношение было равным ко всем", — сказал саудовский принц и дипломат в интервью Би-би-си.

По его словам, палестинцы никогда не добьются справедливости, пока мир не начнет поступать справедливо по отношению к израильтянам.

"Не думаю, что можно смотреть на происходящее [в секторе Газа] и считать это оправданным", — сказал Халид бин Бандар Аль Сауд.

Посол дал интервью, в то время как госсекретарь США Энтони Блинкен посещает страны Ближнего Востока, надеясь заручиться гарантиями, что страны региона не вмешаются в войну Израиля с ХАМАС.

Расширение конфликта — одно из главных опасений Вашингтона.

Блинкен уже посетил Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Сейчас он находится в Израиле, после чего встретится с лидерами Палестинской Автономии и Египта.

Ближневосточные страны ждут от Вашингтона давления на Израиль с тем, чтобы он прекратил военную операцию в секторе Газа.

Однако США не раз выражали поддержку Израилю в его праве на самозащиту, и на переговорах с израильскими властями во вторник Блинкен фокусируется на теме палестинских мирных жителей.

В ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом госсекретарь США говорил о необходимости минимизировать ущерб гражданскому населению в секторе Газа.

С премьер-министром Биньямином Нетаньяху Блинкен обсуждал дальнейшие этапы войны Израиля против ХАМАС.

По предварительным сообщениям источников, речь о прекращении военной компании не шла.

Израильское командование говорит о начале новой фазы войны, она подразумевает более точечные наземные удары по целям и разрушение тоннелей на севере Газа. На юге сектора ЦАХАЛ продолжит преследовать командование и боевиков ХАМАС.

Госсекретарь США также встретится с израильским чрезвычайным военным кабинетом, которому он намерен изложить основные пункты своих переговоров с лидерами других ближневосточных стран.

"Очень многое надо обсудить, в частности, куда двигаться дальше", — сказал во вторник глава Госдепа.

Накануне приезда в Тель-Авив он заявил, что страны региона готовы к нормализации отношений с Израилем, но только при условии выработки практических шагов для создания палестинского государства.

Прежде всего, многие страны хотят принять участие в обсуждении управления сектором Газа после окончания войны. Блинкен заявил, что некоторые лидеры обсуждали с ним этот вопрос.

Однако Израиль ранее обозначил свое видение будущего сектора. По плану, предложенному министром обороны страны Йоавом Галантом, управление Газой будут осуществлять палестинцы, но сферу безопасности Израиль оставит за собой.

Единственная страна, упомянутая в документе, которую Израиль готов привлечь в будущем к осуществлению пограничного контроля в секторе Газа — это Египет.

Встречи с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси и лидером Палестинской Автономии Махмудом Аббасом еще только предстоят Энтони Блинкену в рамках его ближневосточного турне, но уже сейчас многие эксперты предсказывают, что палестинская сторона не согласится с условиями Израиля, а Египет потребует привлечения других мусульманских стран для решения будущего Газы.

"Я знаю, что вы многие годы прилагаете усилия, чтобы установить связь с другими странами Ближнего Востока, и я думаю, что для этого есть много предпосылок. Но нам надо преодолеть этот очень непростой период и сделать все возможное, чтобы 7 октября больше никогда не повторилось", — сказал госсекретарь США во вторник на встрече с министром национальной инфраструктуры Израиля Исраэлем Кацем, который ранее возглавлял МИД страны.

В Израиле эти слова Блинкена восприняли как безусловную поддержку израильской контртеррористической операции в секторе Газа и действий израильских властей в будущем.

Однако, говорят некоторые аналитки, для достижения целей, ради которых госсекретарь США приехал на Ближний Восток, важно, как его заявления воспримут лидеры арабских стран региона.

В четверг Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР, в котором Претория требует признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

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