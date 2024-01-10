Во вторник поздно вечером после интенсивных поисков была найдена пропавшая в Каунасе в минувшее воскресенье 9-летняя Агота Р. Девочка была похищена, подозреваемый задержан.

По данным полиции, подозреваемый хорошо подготовился к похищению, оборудовал специальный гараж, в нем и была обнаружена девочка.

"Хотим порадоваться, это история успеха. Девочка сейчас находится в каунасской клинике, под присмотром врачей. Подозреваемый задержан", — сказал на пресс-конференции в среду ночью комиссар Ренатас Пожела.

В задержании подозреваемого участвовали и сотрудники антитеррористического отряда "Арас".

42-летний похититель держал девочку в одном из гараже на ул. Техникос. Сотрудники "Арас" ворвались в гараж и надели на мужчину наручники.

"Операция была непростой, у нас была информация, что мужчина может быть вооружен", — сказал комиссар.

"Арас" был подготовлен ко всему. В гараже был замечен мужчина с девочкой. Были даны соответствующие команды, На мужчину надели наручники, он был задержан", — сказал Пожела.

На вопрос, оказывал ли мужчина сопротивление, он ответил: "Видимо, когда увидел сотрудников "Араса" вся смелость испарилась. Не было попыток активно сопротивляться, бежать, что-то делать с девочкой. Может, сработал фактор неожиданности. Он подчинился требованиям".

Комиссар сказал, что гараж подозреваемого был необычным, а специально оборудованным.

"Нам за короткое время удалось раскрыть квалифицированное преступление. В будущем будем немало говорить о нем. Нас ждет большая работа. Надо выяснить, единственное ли это преступление, совершенное этим человеком.

Задержание происходило в гаражном массиве. Относительно недалеко от места похищения, 1,5 км. Но найти это место было непросто. Успех обусловлен сочетанием технических средств, чутья и опыта полицейских", — сказал комиссар.

Мотивы подозреваемого пока неясны. Речь идет о жителе Каунаса, который ранее не был судим, но неоднократно был наказан в административном порядке. Мужчина с девочкой никак не связан.

"Преступление было совершено довольно квалифицировано, мужчина не ожидал, что его найдут. Некоторые моменты нас удивили", — прибавил Пожела.

Не исключено, что подозреваемый совершал и другие преступления.

На вопрос, что говорит о квалифицированных действиях подозреваемого, комиссар ответил: "Все, похищение, как подъехал, как вел себя на месте происшествия, дальнейшие действия, определенная инфраструктура, которой он пользовался. ViВсе детали позволяют говорить, что это не было легкой прогулкой".

Пожела подтвердил и то, что человек готовился к похищению и немало инвестировал.

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