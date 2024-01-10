Эквадорская мафия в ответ на объявленное президентом чрезвычайное положение устроила беспорядки и столкновения по всей стране. Бандиты из наркокартелей захватили телеканал в прямом эфире, взяли в заложники нескольких полицейских и устроили беспорядки в тюрьмах.

Вступивший в должность в ноябре президент Даниэль Нобоа ответил тем, что во вторник объявил 22 мафиозных группировки террористическими организациями и заявил, что страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта.

Днем ранее, после исчезновения из тюрьмы главаря одной из мафиозных группировок, Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение. Режим ЧП предусматривает, в частности, расширенные полномочия для полиции и военных, запрет на публичные собрания и комендантский час.

Пользователи соцсетей из Эквадора публиковали во вторник видео и фотографии вооруженных бандитов на улицах, подожженных автомобилей и даже взрывов.

Во вторник вечером (в Европе была глубокая ночь) полиция объявила, что в столкновениях погибли по меньшей мере 10 человек.

Захват телеканала

Во вторник вооруженные люди в масках ворвались в студию телеканала TC в портовом городе Гуаякиль во время прямого эфира. Они приказали сотрудникам канала лечь на пол; за кадром были слышны выстрелы и крики.

Трансляция вскоре прервалась. Позже вооруженные люди ушли из здания телеканала, а еще некоторое время спустя полиция заявила, что все они арестованы, и опубликовала фотографии людей, лежащих на полу со связанными руками.

Шеф эквадорской полиции Сезар Сапата сказал журналистам, что задержаны 13 человек, и у них нашли несколько единиц огнестрельного оружия, две гранаты и взрывчатку. Все сотрудники телеканала, как заверяет полиция, живы.

Нападения на полицию и военных

Как сообщает эквадорская и международная пресса, в понедельник и вторник в разных регионах страны, в том числе в столице Кито, в заложники были взяты как минимум семеро сотрудников полиции.

В городе Куэнка неизвестные бросили самодельную бомбу в военный грузовик. В провинции Эсмеральда, как сообщила полиция, взрывные устройства были задействованы трижды. Взрывы гремели и в нескольких других частях Эквадора.

В нескольких городах бандиты подожгли машины. При этом в Кито в одном подожженном автомобиле полицейские нашли газовые баллоны — вероятно, преступники рассчитывали, что они взорвутся.

Достоверных данных о жертвах и пострадавших во всех этих происшествиях к вечеру вторника еще не было.

Бунты в тюрьмах

Как сообщает тюремное ведомство Эквадора SNAI, беспорядки вспыхнули в тюрьмах шести из 24 провинций Эквадора, при этом в некоторых случаях надзиратели были взяты в заложники.

Спецназу полиции и военным пришлось подавлять бунты в тюрьмах провинций Эль Оро, Лоха, Чимборасо, Сотопаши, Асуай и Пичинча. После военные опубликовали фото полураздетых заключенных, окруженных солдатами во дворах тюрем.

Из одной из тюрем в Андах во вторник вырвались 32 заключенных, в том числе лидер мафиозной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико. Он был арестован только в пятницу по обвинению в подготовке убийства генерального прокурора страны.

20 беглецов быстро поймали, но остальные, включая Пико, остаются в бегах.

Президент Нобоа заявил, что бунты в тюрьмах — это реакция мафии на его попытки восстановить контроль над исправительными учреждениями.

Соседи перебрасывают войска на границу

Правительство Перу во вторник объявило чрезвычайное положение на границе с Эквадором. Премьер-министр Альберто Отарола пояснил, что на границу в помощь полицейским будут отправлены военные.

Сколько именно военных будет переброшено на север, Отарола не уточнил.

Перед этим министр внутренних дел объявил об отправке на границу дополнительных полицейских подразделений. Соседи опасаются, что эквадорцы побегут к ним, спасаясь от беспорядков и беззакония.

Волна бандитизма

Даниэль Нобоа, выигравший выборы президента Эквадора в прошлом октябре, обещает сбить волну преступности, которая накрыла страну.

Эквадор долгое время был относительно спокойным государством, зажатым между двумя крупными производителями кокаина с соответствующими проблемами, Колумбией и Перу. Но в последние годы и в этой стране набрали силу группировки наркомафии — как свои, так и колумбийские, перуанские и албанские.

Число убийств в Эквадоре в 2018–2022 годах подскочило в четыре раза. В 2022 году в 17-миллионной стране были убиты 7800 человек. В том же году полиция конфисковала рекордное количество наркотиков — 220 тонн.

Отдельную проблему стали представлять собой кровавые разборки в тюрьмах: с февраля 2021 года были убиты более 460 заключенных.

Как отмечает британская газета Financial Times, мафия начала расцветать в Эквадоре при левом президенте Рафаэле Корреа, который правил в 2007–2017 годах. При нем власти смотрели сквозь пальцы на наркотрафик через эквадорские порты на Тихом океане, заботясь в основном о том, чтобы в стране было поменьше насильственных преступлений.

Но за наркотрафиком последовал бандитизм, и с ним преемники Корреа справиться уже не смогли.

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